Рада ухвалила історичне рішення: яку пропозицію Зеленського підтримали нардепи

Верховна Рада остаточно схвалила ініційований президентом законопроект №15360 щодо створення Українського національного пантеону. За документ проголосували 287 народних депутатів, що відкрило шлях до створення нового державного меморіального комплексу, де будуть спочивати визначні сини та дочки України.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Розгляд законопроекту пройшов без затягування. Спочатку парламент підтримав його у першому читанні 290 голосами, після чого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу поставив документ на остаточне голосування.

Оголошуючи рішення, речник назвав його історичним для країни. За словами Стефанчука, Національний пантеон має стати особливим символом української державності та місцем пам'яті про людей, які зробили винятковий внесок у захист незалежності та розвиток України.

Він наголосив, що йдеться про створення простору загальнонаціонального значення, де буде поховано найкращих представників українського народу. На думку керівництва парламенту, такий меморіал стане важливою частиною формування сучасної державної традиції та збереження історичної пам'яті.

Законопроект було внесено до Верховної Ради президентом України та визначає законодавчі засади створення Національного пантеону. Тепер після остаточного ухвалення документа уряд має розробити механізми його реалізації, визначити місце розташування комплексу, порядок поховань та інші організаційні питання.

Очікується, що Національний пантеон стане центральним державним меморіальним об'єктом України, який об'єднує пам'ять про військових, державних діячів та інших видатних осіб, які зробили вирішальний внесок у становлення та захист української держави.

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