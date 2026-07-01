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Рада приняла историческое решение: какое предложение Зеленского поддержали нардепы

Парламент поддержал президентский законопроект, который должен создать главное мемориальное место украинской государственности для выдающихся защитников и деятелей страны

1 июля 2026, 13:29
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Кравцев Сергей

Верховная Рада окончательно одобрила инициированный президентом законопроект №15360 о создании Украинского национального пантеона. За документ проголосовали 287 народных депутатов, что открыло путь к созданию нового государственного мемориального комплекса, где будут покоиться выдающиеся сыновья и дочери Украины.

Рада приняла историческое решение: какое предложение Зеленского поддержали нардепы

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Рассмотрение законопроекта прошло без затягивания. Сначала парламент поддержал его в первом чтении 290 голосами, после чего председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сразу поставил документ на окончательное голосование.

Объявляя решение, спикер назвал его историческим для страны. По словам Стефанчука, Национальный пантеон должен стать особым символом украинской государственности и местом памяти о людях, которые внесли исключительный вклад в защиту независимости и развитие Украины.

Он подчеркнул, что речь идет о создании пространства общенационального значения, где будут похоронены лучшие представители украинского народа. По мнению руководства парламента, такой мемориал станет важной частью формирования современной государственной традиции и сохранения исторической памяти.

Законопроект был внесен в Верховную Раду президентом Украины и определяет законодательные основы создания Национального пантеона. Теперь после окончательного принятия документа правительство должно будет разработать механизмы его реализации, определить место расположения комплекса, порядок захоронений и другие организационные вопросы.

Ожидается, что Национальный пантеон станет центральным государственным мемориальным объектом Украины, объединяющим память о военных, государственных деятелях и других выдающихся личностях, внесших решающий вклад в становление и защиту украинского государства.

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