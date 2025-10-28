Путіну є до чого прагнути: у Камеруні найстаріший президент у світі переобрався на новий термін

Конституційна рада оголосила, що Поль Бійя, який є найстарішим главою держави у світі, набрав 53,7% голосів, тоді як лідер опозиції Ісса Чірома Бакарі набрав 35,2%. До цього заяви Чірома Бакарі – колишній союзник партії Бійя – наполягав на своїй перемозі на виборах, проте правляча партія Народно-демократичного руху Камеруну (НДРК) відкинула його заяву. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє ВВС.

Поль Бійя. Фото: з відкритих джерел

При цьому вибори, що відбулися 12 жовтня, були затьмарені насильством, а останніми днями сотні прихильників Чироми Бакарі порушили заборони на протести в кількох містах і вступили в зіткнення із силами безпеки.

Поль Бійя вже висловив подяку своїм прихильникам за те, що вони "в черговий раз" виявили йому довіру.

"Я щиро сподіваюся, що разом ми рішуче візьмемося за побудову мирного, єдиного і процвітаючого Камеруну", — сказав Бійя.

Усього на пост президента претендували 10 кандидатів, включаючи колишнього прем'єр-міністра Белло Бубу Майгарі.

Явка виборців становила 58%.

Поль Бійя, який прийшов до влади у 1982 році, рідко з'являється на публіці та відомий тим, що проводить час за межами Африки, у швейцарських готелях. Ці тривалі відлучки у поєднанні з його похилим віком у минулому породили чутки про його смерть.

Хоча його лідерство отримало високу оцінку за розширення шкіл і державних університетів, а також за врегулювання спору про Бакассі (внаслідок якого багатий нафтою півострів відійшов Камеруну замість Нігерії), його діяльність також піддалася критиці. Повстання на заході країни продовжуються вже 10 років, рівень безробіття серед населення молодше 35 років становить 40%, дороги та лікарні руйнуються, а свобода слова обмежена.

