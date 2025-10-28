Путину есть к чему стремиться: в Камеруне самый старый президент в мире переизбрался на новый срок

Конституционный совет объявил, что Поль Бийя, являющийся старейшим главой государства в мире, набрал 53,7% голосов, тогда как лидер оппозиции Исса Чирома Бакари набрал 35,2%. До этого заявления Чирома Бакари – бывший союзник партии Бийя – настаивал на своей победе на выборах, однако правящая партия Народно-демократическое движение Камеруна (НДРК) отвергла его заявление. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ВВС.

Поль Бийя. Фото: из открытых источников

При этом выборы, состоявшиеся 12 октября, были омрачены насилием, а в последние дни сотни сторонников Чиромы Бакари нарушили запреты на протесты в нескольких городах и вступили в столкновения с силами безопасности.

Поль Бийя уже выразил слова благодарности своим сторонникам за то, что они "в очередной раз" оказали ему доверие.

"Я искренне надеюсь, что вместе мы решительно возьмемся за построение мирного, единого и процветающего Камеруна", — вісказался Бийя.

Всего на пост президента претендовали 10 кандидатов, включая бывшего премьер-министра Белло Бубу Майгари.

Явка избирателей составила 58%.

Поль Бийя, пришедший к власти в 1982 году, редко появляется на публике и известен тем, что проводит время за пределами Африки, в швейцарских отелях. Эти длительные отлучки в сочетании с его преклонным возрастом в прошлом породили слухи о его смерти .

Хотя его лидерство получило высокую оценку за расширение школ и государственных университетов, а также за урегулирование спора о Бакасси (в результате которого богатый нефтью полуостров отошел Камеруну вместо Нигерии), его деятельность также подверглась критике. Восстания на западе страны продолжаются уже 10 лет, уровень безработицы среди населения моложе 35 лет составляет 40%, дороги и больницы разрушаются, а свобода слова ограничена.

