logo

BTC/USD

115403

ETH/USD

4153.58

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Путину есть к чему стремиться: в Камеруне самый старый президент в мире переизбрался на новый срок
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину есть к чему стремиться: в Камеруне самый старый президент в мире переизбрался на новый срок

Самый старый глава государства в мире, 92-летний президент Камеруна Поль Бия, был переизбран на новый семилетний срок

28 октября 2025, 15:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Конституционный совет объявил, что Поль Бийя, являющийся старейшим главой государства в мире, набрал 53,7% голосов, тогда как лидер оппозиции Исса Чирома Бакари набрал 35,2%. До этого заявления Чирома Бакари – бывший союзник партии Бийя – настаивал на своей победе на выборах, однако правящая партия Народно-демократическое движение Камеруна (НДРК) отвергла его заявление. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ВВС.

Путину есть к чему стремиться: в Камеруне самый старый президент в мире переизбрался на новый срок

Поль Бийя. Фото: из открытых источников

При этом выборы, состоявшиеся 12 октября, были омрачены насилием, а в последние дни сотни сторонников Чиромы Бакари нарушили запреты на протесты в нескольких городах и вступили в столкновения с силами безопасности.

Поль Бийя уже выразил слова благодарности своим сторонникам за то, что они "в очередной раз" оказали ему доверие.

"Я искренне надеюсь, что вместе мы решительно возьмемся за построение мирного, единого и процветающего Камеруна", — вісказался Бийя.

Всего на пост президента претендовали 10 кандидатов, включая бывшего премьер-министра Белло Бубу Майгари.

Явка избирателей составила 58%.

Поль Бийя, пришедший к власти в 1982 году, редко появляется на публике и известен тем, что проводит время за пределами Африки, в швейцарских отелях. Эти длительные отлучки в сочетании с его преклонным возрастом в прошлом породили слухи о его смерти .

Хотя его лидерство получило высокую оценку за расширение школ и государственных университетов, а также за урегулирование спора о Бакасси (в результате которого богатый нефтью полуостров отошел Камеруну вместо Нигерии), его деятельность также подверглась критике. Восстания на западе страны продолжаются уже 10 лет, уровень безработицы среди населения моложе 35 лет составляет 40%, дороги и больницы разрушаются, а свобода слова ограничена.

Читайте также на портале "Комментарии" — грядет большая европейская война: Лавров высказался о противостоянии с НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/russian/articles/c24r4e874ymo
Теги:

Новости

Все новости