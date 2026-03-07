Путіна не просто охопив страх: що дуже непокоїть Росію у подіях в Ірані

Сполучені Штати та Ізраїль продовжують завдавати ракетних ударів по Ірану. Зрозуміло, що ці країни хотіли б бачити демократичний та прозахідний Тегеран, який не загрожує іншим державам, але зараз це неможливо. Такою думкою в інтерв’ю "24 Каналу" поділився член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов, додавши, що прагматично США та Ізраїль це розуміють. Вони не ставлять перед собою завдання розпаду країни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, якщо почнеться процес розпаду Ірану, це посилить хаос в регіоні, який є стратегічно важливим для ринків. Навряд чи США цією операцією хочуть перетворити Іран на демократичну країну. Адже теперішня американська адміністрація не надто переймається демократичністю урядів чи їхньою трансформацією. Їм важливо забезпечити стабільність.

"Реалістичний варіант, який влаштовував би Трампа, це пошук якогось договірно спроможного лідера у чинній іранській владі, з яким можна буде домовлятися. Тобто мовиться про венесуельський сценарій під воєнним тиском. Чи вийде це – незрозуміло", – зауважив В'ячеслав Ліхачов.

Він додав, з погляду міжнародного права, безумовно, все те, що робить Трамп, є порушенням. Спершу Москва розпочала цей процес і відкрила скриньку Пандори, а тепер Кремль із задоволенням спостерігає за тим, як руйнується світ, заснований на правилах і будується новий світоустрій, в якому панує право сильного.

"Він боїться бути наступним. Емоційно, думаю, росіянам неприємно бачити, що просто можна взяти та зруйнувати оборону країни, яка у більшості заснована на російському озброєнні. Тому це побоювання є", – наголосив В'ячеслав Ліхачов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — від початку військової операції США та Ізраїлю Іран "втратив все". Наразі немає нагальної необхідності наземного вторгнення. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп.



