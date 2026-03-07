Путина не просто охватил страх: что очень беспокоит Россию в событиях в Иране

Соединенные Штаты и Израиль продолжают наносить ракетные удары по Ирану. Понятно, что эти страны хотели бы видеть демократический и прозападный Тегеран, не угрожающий другим государствам, но сейчас это невозможно. Таким мнением в интервью "24 Каналу" поделился член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев, добавив, что прагматично США и Израиль это понимают. Они не ставят перед собой задачу распада страны.

По словам эксперта, если начнется процесс распада Ирана, это усилит хаос в регионе, который является стратегически важным для рынков. Вряд ли США этой операцией хотят превратить Иран в демократическую страну. Ведь нынешняя американская администрация не слишком озабочена демократичностью правительств или их трансформацией. Им важно обеспечить стабильность.

"Реалистический вариант, который бы устраивал Трампа, это поиск некоего договорно состоятельного лидера в действующих иранских властях, с которым можно будет договариваться. То есть речь идет о венесуэльском сценарии под военным давлением. Выйдет ли это – непонятно", – заметил Вячеслав Лихачев.

Он добавил, с точки зрения международного права, безусловно, все то, что делает Трамп, есть нарушение. Сначала Москва начала этот процесс и открыла ящик Пандоры, а теперь Кремль с удовольствием наблюдает за тем, как разрушается мир, основанный на правилах и строится новое мироустройство, в котором царит право сильного.

"Он боится быть следующим. Эмоционально, думаю, россиянам неприятно видеть, что просто можно взять и разрушить оборону страны, которая в большинстве своем основана на российском вооружении. Поэтому это опасение есть", — подчеркнул Вячеслав Лихачев.

