Путін збирається до Угорщини: що може вирішитися

В Росії натякнули, що господар Кремля Володимир Путін обговорював з угорським прем’єром Віктором Орбаном можливість приїзду до Угорщини на церемонію заливки першого бетону для АЕС "Пакш-II". Як інформує портал "Коментарі", про це розповів гендиректор російської державної компанії "Росатом" Олексій Ліхачов, якого цитують російські пропагандисти.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Олексій Ліхачов зазначив, що Путіну доповідали про пропозицію взяти участь у церемонії і він її підтримав.

"Ми доповідали президенту про цю пропозицію. Він в цілому її підтримав. Я знаю, що він її обговорював з Орбаном. І, відповідно, будемо чекати рішень наших глав держав", – сказав путінський чиновник.

Варто зазначити, що підготовка до заливки першого бетону почалася після отримання офіційних ліцензій на будівництво АЕС "Пакш-II". Вона запланована на початок лютого 2026 року.

Проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом" – був схвалений угорським урядом улітку 2022 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не відкидає можливості "війни в Європі" у 2026 році. Про це він сказав в інтерв'ю угорській провладній газеті Magyar Nemzet.

Угорський чиновник відповів таким чином на питання про те, чи стане 2025 останнім роком "світу в Європі".

"Так, цього не можна виключати", – сказав він.

За його словами, "остання велика війна в Європі" закінчилася 1945 року, і з того часу минуло вісімдесят років.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Віктор Орбан заявив, що не є прихильником узгодженого рішення щодо позики 90 млрд євро для України і не хоче, щоб Будапешт мав до нього щось спільне. Відповідну заву Орбан зробив під час перебування на саміті.



