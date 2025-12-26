Путин собирается в Венгрию: что может решиться

В России намекнули, что хозяин Кремля Владимир Путин обсуждал с венгерским премьером Виктором Орбаном возможность приезда в Венгрию на церемонию заливки первого бетона для АЭС "Пакш-II". Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказал гендиректор российской государственной компании "Росатом" Алексей Лихачев, которого цитируют российские пропагандисты.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Алексей Лихачев отметил, что Путину докладывали о предложении принять участие в церемонии и он его поддержал.

"Мы докладывали президенту об этом предложении. Он в целом его поддержал. Я знаю, что он его обсуждал с Орбаном. И, соответственно, будем ждать решений наших глав государств", – сказал путинский чиновник.

Следует отметить, что подготовка к заливке первого бетона началась после получения официальных лицензий на строительство АЭС "Пакш-II". Она намечена на начало февраля 2026 года.

Проект "Пакш II" – расширение атомной электростанции "Пакш", которым будет заниматься российская государственная корпорация "Росатом" – был одобрен венгерским правительством летом 2022 года.

