Путін вирішив взятися за Балтику: чому у НАТО вже б'ють на сполох
Путін вирішив взятися за Балтику: чому у НАТО вже б'ють на сполох

Збої GPS, зриви рейсів та втрата орієнтації в морі: електронна війна виходить за межі фронту

21 березня 2026, 09:15
Автор:
Кравцев Сергей

В акваторії Балтійського моря наростає прихована загроза: російські системи радіоелектронної боротьби системно втручаються у роботу супутникової навігації, створюючи ризики для цивільного судноплавства та авіації. Про це повідомляє The Times.

РФ глушить сигнали GPS у Балтійському морі. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, протягом останніх двох років у регіоні регулярно фіксуються масштабні збої GPS. В окремих випадках навігація порушується настільки сильно, що екіпажі суден змушені повертатися до традиційних способів орієнтування. Перші серйозні ознаки проблеми почали виявлятися ще наприкінці 2023 року.

Йдеться про застосування технологій глушення та підміни сигналу, коли радіохвилі або повністю блокують навігацію, або спотворюють координати. В результаті суду та літаки отримують невірні дані про своє місцезнаходження. Джерела перешкод, як стверджується, знаходяться на території Росії – у районі Санкт-Петербурга та Калінінградської області. Серед задіяних комплексів згадується система "Мурманськ-БН".

Найбільш уразливим залишається морський транспорт. На відміну від авіації, у моряків значно менше альтернатив GPS, що підвищує ймовірність аварійних ситуацій. У службах безпеки Литва попереджають про зростання погроз для судноплавства.

Проте проблеми торкаються й авіації. В 2024 авіакомпанія Finnair була змушена тимчасово скасовувати рейси через навігаційних збоїв. Пізніше аналогічні інциденти фіксувалися і в інших перевізників, включаючи Ryanair.

Окремі країни регіону вже оприлюднюють дані про масштаби проблеми. Так, Естонія заявила про щонайменше 60 випадків втручання в роботу GPS з початку 2024 року. У свою чергу, фінська берегова охорона повідомляє про регулярні перешкоди у Фінській затоці, які можуть тривати годинами та охоплювати значні території.

Збої торкаються і військової сфери. Під час навчань НАТО у районі Гданської затоки німецькі кораблі тимчасово втрачали навігацію. Експерти попереджають: подібні дії мають серйозні ризики для безпеки і можуть вплинути як на цивільні перевезення, так і на військові операції в регіоні.

Джерело: https://www.thetimes.com/world/europe/article/russia-gps-jamming-shipping-baltic-2z2c9bf02
