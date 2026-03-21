Путин решил взяться за Балтику: почему в НАТО уже бьют тревогу

В акватории Балтийского моря нарастает скрытая угроза: российские системы радиоэлектронной борьбы системно вмешиваются в работу спутниковой навигации, создавая риски для гражданского судоходства и авиации. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, на протяжении последних двух лет в регионе регулярно фиксируются масштабные сбои GPS. В отдельных случаях навигация нарушается настолько сильно, что экипажи судов вынуждены возвращаться к традиционным способам ориентирования. Первые серьезные признаки проблемы начали проявляться еще в конце 2023 года.

Речь идет о применении технологий глушения и подмены сигнала, когда радиоволны либо полностью блокируют навигацию, либо искажают координаты. В результате суда и самолеты получают неверные данные о своем местоположении. Источники помех, как утверждается, находятся на территории России – в районе Санкт-Петербурга и Калининградской области. Среди задействованных комплексов упоминается система "Мурманск-БН".

Наиболее уязвимым остается морской транспорт. В отличие от авиации, у моряков значительно меньше альтернатив GPS, что повышает вероятность аварийных ситуаций. В службах безопасности Литва предупреждают о росте угроз для судоходства.

Однако проблемы затрагивают и авиацию. В 2024 году авиакомпания Finnair была вынуждена временно отменять рейсы из-за навигационных сбоев. Позже аналогичные инциденты фиксировались и у других перевозчиков, включая Ryanair.

Отдельные страны региона уже публикуют данные о масштабах проблемы. Так, Эстония заявила о не менее чем 60 случаях вмешательства в работу GPS с начала 2024 года. В свою очередь, финская береговая охрана сообщает о регулярных помехах в Финском заливе, которые могут длиться часами и охватывать значительные территории.

Сбои затрагивают и военную сферу. Во время учений НАТО в районе Гданьского залива немецкие корабли временно теряли навигацию. Эксперты предупреждают: подобные действия несут серьезные риски для безопасности и могут повлиять как на гражданские перевозки, так и на военные операции в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" - Кремль готовится к массовым репрессиям: чего взволновался Путин.



