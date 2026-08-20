Путін тріумфує: хто вступив у боротьбу за російську нафту

Китай стрімко збільшує закупівлі російської нафти, змінюючи звичну схему постачання та створюючи проблеми для Індії. Пекін все активніше набуває сировини, яка раніше у значних обсягах прямувала на індійський ринок. В результаті один із найбільших виробників нафтопродуктів в Азії може зіткнутися з нестачею сировини.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, у серпні Китай імпортує морським шляхом близько 1,25 млн барелів російської нафти на добу. Хоча цей показник нижчий за липневі 1,423 млн барелів, обидва місяці стали найактивнішими за обсягами закупівель з квітня.

При цьому змінилася і географія постачання. Якщо раніше Китай переважно закуповував російську нафту сорту ESPO, що відвантажується зі східних портів, то у серпні частка поставок Urals із європейських терміналів Росії зросла до 31%.

Саме цей перерозподіл вдарив по Індії. Вона традиційно була одним із ключових покупців російської нафти, що постачається з європейської частини РФ. Однак тепер за ті ж обсяги дедалі активніше конкурує Китай.

У серпні загальний обсяг імпорту російських енергоносіїв до Індії скоротився до 1,87 млн. барелів на добу. Для порівняння, у липні цей показник становив 2,79 млн., а в червні – 2,73 млн. барелів.

Проблема виходить далеко за межі двох країн. Індія є одним із найбільших експортерів бензину та дизельного палива в регіоні. Якщо індійські нафтопереробні заводи не зможуть швидко компенсувати нестачу сировини, вже у вересні це може призвести до скорочення виробництва нафтопродуктів.

У такому разі наслідки відчують інші країни Азії. Зниження експорту бензину та дизеля здатне створити дефіцит палива та посилити тиск на регіональний ринок.

Фактично боротьба Китаю та Індії за російську нафту починає змінювати енергетичний баланс усієї Азії – і ця конкуренція може призвести до нової паливної проблеми для регіону.

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