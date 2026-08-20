Путин триумфует: кто вступил в борьбу за российскую нефть

Китай стремительно увеличивает закупки российской нефти, меняя привычную схему поставок и создавая проблемы для Индии. Пекин все активнее приобретает сырье, которое раньше в значительных объемах направлялось на индийский рынок. В результате один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Азии может столкнуться с нехваткой сырья.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, в августе Китай импортирует морским путем около 1,25 млн баррелей российской нефти в сутки. Хотя этот показатель ниже июльских 1,423 млн баррелей, оба месяца стали самыми активными по объемам закупок с апреля.

При этом изменилась и география поставок. Если раньше Китай преимущественно закупал российскую нефть сорта ESPO, отгружаемую из восточных портов, то в августе доля поставок Urals из европейских терминалов России выросла до 31%.

Именно это перераспределение ударило по Индии. Она традиционно была одним из ключевых покупателей российской нефти, поставляемой из европейской части РФ. Однако теперь за те же объемы все активнее конкурирует Китай.

В августе общий объем импорта российских энергоносителей в Индию сократился до 1,87 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в июле этот показатель составлял 2,79 млн, а в июне – 2,73 млн баррелей.

Проблема выходит далеко за пределы двух стран. Индия является одним из крупнейших экспортеров бензина и дизельного топлива в регионе. Если индийские нефтеперерабатывающие заводы не смогут быстро компенсировать нехватку сырья, уже в сентябре это может привести к сокращению производства нефтепродуктов.

В таком случае последствия почувствуют и другие страны Азии. Снижение экспорта бензина и дизеля способно создать дефицит топлива и усилить давление на региональный рынок.

Фактически борьба Китая и Индии за российскую нефть начинает менять энергетический баланс всей Азии – и эта конкуренция может обернуться новой топливной проблемой для региона.

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