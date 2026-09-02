Путін сказав «ні» Моді та Сі: чи зірве Кремль спроби Трампа заморозити війну

Після саміту ШОС навколо війни Росії проти України дедалі виразніше вимальовується нова дипломатична інтрига. З одного боку, Китай та Індія публічно говорять про необхідність припинення бойових дій, а США на чолі з Дональдом Трампом прагнуть досягти результату в обмежені терміни. З іншого – Володимир Путін, судячи з останніх заяв, не поспішає погоджуватися на заморозку і намагається використати час, щоб підсилити переговорні позиції Москви. На цьому тлі виникає кілька принципових питань: чи справді Москва готова до заморозки війни, якщо отримає вигідні для себе умови, чи Путін розраховує досягти більшого військовим шляхом? І наскільки далеко готовий зайти Трамп у спробі завершити війну до проміжних виборів у США? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, забравши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Команда Трампа готова тиснути на обидві сторони

Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова зазначила, президент США Дональд Трамп опинився у часовій пастці напередодні проміжних виборів. Йому критично потрібна швидка яскрава перемога і статус головного миротворця планети, але інструментів для цього не так багато.

"Команда Трампа готова тиснути на обидві сторони і йти на суттєвий компроміс, включаючи ідею створення демілітаризованих зон або відкладення питання території на майбутнє. Проте, якщо Путін відверто ігноруватиме його ініціативи або виставлятиме Вашингтон у слабкому світлі, Трамп може різко змінити тактику. Для нього політичні рейтинги всередині США значно важливіші за будь які дипломатичні нюанси, тому в разі повного провалу домовленостей він цілком може збільшити допомогу Україні, щоб змусити Кремль рахуватися з позицією Білого дому", – зазначила політолог.

Співрозмовниця порталу "Коментарі" наголошує, тому певні коливання позиції і можуть відбуватися протягом виборчого процесу і ситуації на фронті.

США обмежені у часі

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що для Росії варіант заморозки війни, де єдиним посередником виступають США є найкращим. Причина в планах Білого дому "зіграти в Росію" проти Китаю, що обіцяє Кремлю ослаблення санкцій, розвиток економічних програм та спокійне, навіть позитивне ставлення Сполучених Штатів до можливих спроб повернути вплив у Центральній Азії та, частково, на Кавказі.

"Але США обмежені у часі. По-перше, Трампу потрібна політична перемога до проміжних виборів до Конгресу. По-друге, якщо буде провал американських ініціатив, яким, якщо рахувати від першої заяви Трампа в грудні 2024, скоро виповниться два роки, можливе перезавантаження переговорних рамок. Зі входженням у процес КНР, низки держав ЄС і, якщо судити з заяв на саміті ШОС, можливо Індії. Це дуже сильно змінює рамки можливого для Росії на період заморожування. І, нарешті, по-третє, додаткове обмеження у часі – 24.09 – візит Сі до Вашингтона", – зазначив експерт.

За його словами, на цьому тлі на саміті ШОС пролунали тези щодо необхідності заморожування. Моді прямо сказав про це Путіну, Сі у пленарному виступі окреслив готовність бути посередником.

"Не менш важливим сигналом стала тема "ядерної безпеки", яку Китай запакував в одну із чотирьох пропозицій розвитку ШОС – у тему безпеки. Фактично, Пекін вкотре порадив Москві не махати ядерною палицею. Більше того, намагається створити нову систему домовленостей у цій галузі", – зазначив Ігор Тишкевич.

Він наголошує, часу мало, хороші умови завершення війни Москва хоче отримати, що й знайшло відображення у прес-конференції Путіна. Формально вона була присвячена результатам саміту ШОС, насправді на 90% питань війни в Україні.

"Якщо перевести сказане Путіним у зрозумілі формулювання, то Путін каже "ні" Моді та Сі на швидке створення нових переговорних рамок та розмови про заморожування. Він намагається, хай і без ядерної палиці загрожувати Європі. Як терактами, так і збільшенням витрат на підтримку України. Але основний отримувач інформації – Білий Дім. Трамп поспішає і його оточення шукатиме варіанти "мирного плану", які б задовольнили Кремль. Путін намагається вичавити максимум із цього. І, якщо вийде, у чому він сам сумнівається, створити картину перемоги руками американців. Якщо не вийде, і тут основна ставка, спробувати вичавити максимум із сьогоднішньої ситуації та ефекту від застосування реактивних БПЛА. Простіше кажучи, до можливого створення нових рамок переговорного процесу завдати максимально можливої шкоди Україні. І, якщо доведеться йти в переговори, то робити це з сильних позицій", – зазначив експерт.

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