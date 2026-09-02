Путин сказал «нет» Моди и Си: сорвет ли Кремль попытки Трампа заморозить войну

После саммита ШОС вокруг войны России против Украины все отчетливее вырисовывается новая дипломатическая интрига. С одной стороны, Китай и Индия публично говорят о необходимости прекращения боевых действий, а США во главе с Дональдом Трампом стремятся добиться результата в ограниченные сроки. С другой стороны, Владимир Путин, судя по последним заявлениям, не спешит соглашаться на заморозку и пытается использовать время, чтобы усилить переговорные позиции Москвы. На этом фоне возникает несколько принципиальных вопросов: действительно ли Москва готова к заморозке войны, если получит выгодные для себя условия, рассчитывает ли Путин достичь большего военным путем? И, как далеко готов зайти Трамп в попытке завершить войну до промежуточных выборов в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, забрав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Команда Трампа готова давить на обе стороны

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что президент США Дональд Трамп оказался во временной ловушке накануне промежуточных выборов. Ему критически нужна скорая яркая победа и статус главного миротворца планеты, но инструментов для этого не так много.

"Команда Трампа готова давить на обе стороны и идти на существенный компромисс, включая идею создания демилитаризованных зон или отложение вопроса территории на будущее. Однако, если Путин будет откровенно игнорировать его инициативы или выставлять Вашингтон в слабом свете, Трамп может резко изменить тактику. Для него политические рейтинги внутри США значительно важнее любых дипломатических нюансов, поэтому в случае полного провала договоренностей он вполне может увеличить помощь Украине, чтобы заставить Кремль считаться с позицией Белого дома", – отметила политолог.

Собеседница портала "Комментарии" отмечает, поэтому определенные колебания позиции могут происходить в течение избирательного процесса и ситуации на фронте.

США ограничены во времени

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что для России вариант заморозки войны, где единственным посредником выступают США является наилучшим. Причина в планах Белого дома "сыграть в Россию" против Китая, что сулит Кремлю ослабление санкций, развитие экономических программ и спокойное, даже позитивное отношение Соединённых Штатов к возможным попыткам вернуть влияние в Центральной Азии и, частично, на Кавказе.

"Но США ограничены во времени. Во-первых, Трампу, нужна политическая победа до промежуточных выборов в Конгресс. Во-вторых, если будет провал американских инициатив, которым, если считать от первого заявления Трампа в декабре 2024, скоро исполнится два года, вероятна перезагрузка переговорных рамок. С вхождением в процесс КНР, ряда государств ЕС и, если судить по заявлениям на саммите ШОС, возможно Индии. Это крайне сильно меняет рамки возможного для России на период заморозки. И, наконец, в-третьих, дополнительное ограничение по времени – 24.09 – визит Си в Вашингтон", – отметил эксперт.

По его словам, на этом фоне на саммите ШОС прозвучали тезисы о необходимости заморозки. Моди напрямую сказал об этом Путину, Си в пленарном выступлении обозначил готовность быть посредником.

"Не менее важным сигналом стала тема "ядерной безопасности", которую Китай упаковал в одно из четырёх предложений развития ШОС – в тему безопасности. Фактически, Пекин в очередной раз посоветовал Москве не махать ядерной дубинкой. Более того, пытается создать новую систему договорённостей в данной области", – отметил Игорь Тышкевич.

Он подчеркивает, времени мало, хорошие условия завершения войны Москва хочет получить, что и нашло отражение в пресс-конференции Путина. Формально она была посвящена результатам саммита ШОС, в реальности на 90% вопросам войны в Украине.

"Если перевести сказанное Путиным в понятные формулировки, то Путин говорит "нет" Моди и Си на быстрое создание новых переговорных рамок и разговоры о заморозке. Он пытается, пусть и без ядерной дубинки угрожать Европе. Как терактами, так и увеличением издержек на поддержку Украины. Но основной получатель информации – Белый Дом. Трамп спешит и его окружение будет искать варианты "мирного плана" которые бы удовлетворили Кремль. Путин пытается выжать максимум из этого. И, если получится, в чём он сам сомневается, создать "картину победы" руками американцев. Если не получится, и тут основная ставка, попытаться выжать максимум из сегодняшней ситуации и эффекта от применения реактивных БПЛА. Проще говоря, к возможному созданию новых рамок переговорного процесса нанести максимально возможный ущерб Украине. И, уж, если придётся уходить в переговоры, то делать это с сильных позиций", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Москва пригрозила Германии "достойным ответом": какой шаг Берлина вывел из себя Кремль.



