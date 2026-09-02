Путин сказал «нет» Моди и Си: сорвет ли Кремль попытки Трампа заморозить войну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После саммита ШОС вокруг войны России против Украины все отчетливее вырисовывается новая дипломатическая интрига. С одной стороны, Китай и Индия публично говорят о необходимости прекращения боевых действий, а США во главе с Дональдом Трампом стремятся добиться результата в ограниченные сроки. С другой стороны, Владимир Путин, судя по последним заявлениям, не спешит соглашаться на заморозку и пытается использовать время, чтобы усилить переговорные позиции Москвы. На этом фоне возникает несколько принципиальных вопросов: действительно ли Москва готова к заморозке войны, если получит выгодные для себя условия, рассчитывает ли Путин достичь большего военным путем? И, как далеко готов зайти Трамп в попытке завершить войну до промежуточных выборов в США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, забрав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что президент США Дональд Трамп оказался во временной ловушке накануне промежуточных выборов. Ему критически нужна скорая яркая победа и статус главного миротворца планеты, но инструментов для этого не так много.
Собеседница портала "Комментарии" отмечает, поэтому определенные колебания позиции могут происходить в течение избирательного процесса и ситуации на фронте.
Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что для России вариант заморозки войны, где единственным посредником выступают США является наилучшим. Причина в планах Белого дома "сыграть в Россию" против Китая, что сулит Кремлю ослабление санкций, развитие экономических программ и спокойное, даже позитивное отношение Соединённых Штатов к возможным попыткам вернуть влияние в Центральной Азии и, частично, на Кавказе.
"Но США ограничены во времени. Во-первых, Трампу, нужна политическая победа до промежуточных выборов в Конгресс. Во-вторых, если будет провал американских инициатив, которым, если считать от первого заявления Трампа в декабре 2024, скоро исполнится два года, вероятна перезагрузка переговорных рамок. С вхождением в процесс КНР, ряда государств ЕС и, если судить по заявлениям на саммите ШОС, возможно Индии. Это крайне сильно меняет рамки возможного для России на период заморозки. И, наконец, в-третьих, дополнительное ограничение по времени – 24.09 – визит Си в Вашингтон", – отметил эксперт.
По его словам, на этом фоне на саммите ШОС прозвучали тезисы о необходимости заморозки. Моди напрямую сказал об этом Путину, Си в пленарном выступлении обозначил готовность быть посредником.
"Не менее важным сигналом стала тема "ядерной безопасности", которую Китай упаковал в одно из четырёх предложений развития ШОС – в тему безопасности. Фактически, Пекин в очередной раз посоветовал Москве не махать ядерной дубинкой. Более того, пытается создать новую систему договорённостей в данной области", – отметил Игорь Тышкевич.
Он подчеркивает, времени мало, хорошие условия завершения войны Москва хочет получить, что и нашло отражение в пресс-конференции Путина. Формально она была посвящена результатам саммита ШОС, в реальности на 90% вопросам войны в Украине.
"Если перевести сказанное Путиным в понятные формулировки, то Путин говорит "нет" Моди и Си на быстрое создание новых переговорных рамок и разговоры о заморозке. Он пытается, пусть и без ядерной дубинки угрожать Европе. Как терактами, так и увеличением издержек на поддержку Украины. Но основной получатель информации – Белый Дом. Трамп спешит и его окружение будет искать варианты "мирного плана" которые бы удовлетворили Кремль. Путин пытается выжать максимум из этого. И, если получится, в чём он сам сомневается, создать "картину победы" руками американцев. Если не получится, и тут основная ставка, попытаться выжать максимум из сегодняшней ситуации и эффекта от применения реактивных БПЛА. Проще говоря, к возможному созданию новых рамок переговорного процесса нанести максимально возможный ущерб Украине. И, уж, если придётся уходить в переговоры, то делать это с сильных позиций", – отметил эксперт.
Также издание "Комментарии" сообщало – Москва пригрозила Германии "достойным ответом": какой шаг Берлина вывел из себя Кремль.