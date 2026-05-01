Путін розписується, що не здатен перемогти: які дві стратегічні помилки допустив

Найбільш дивним результатом чергової телефонної розмови Путіна і Трампа стало те, що США фактично стають гарантом безпеки Росії. Принаймні на період травневих свят. Відомо, що дзвінок був зроблений за ініціативою Путіна. У пресрелізі на сайті Кремля зазначено, що "общение президентов велось в дружеском ключе". Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Політик нагадав, що Трамп буквально кілька тижнів тому вбив лідера Ірану – члена БРІКС, з яким Росія рік тому уклала угоду про стратегічне партнерство. А трохи раніше президент США захопив президента Венесуели, який минулого року разом із Путіним приймав парад на Красній площі. Тому "дружеский ключ", про який йдеться на сайті Кремля, викликає багато питань.

"Путіну потрібно провести парад на Красній площі. Впродовж десятиліть це ключова розвага кремлівських пенсіонерів, якій не міг зашкодити навіть ковідний карантин 2020 року. У 2023 році парад пройшов на тлі ударів безпілотників по Кремлю, що відбулися за кілька днів до події. Цей парад запам’ятався участю танка Т-34, взятого з музею, та використанням президентів Таджикистану, Туркменістану та деяких інших країн як живого щита. Оскільки зараз палає вся Росія – від Балтики до Уралу – знайти серед іноземних лідерів тих, хто цього разу погодиться прикрити Путіна власною присутністю, скоріш за все не вдається. Усі надії на Фіцо", – зазначив нардеп.

Він продовжує, саме для цього Путін і подзвонив Трампу, щоб той виступив гарантом безпеки: аби Україна не завдавала ударів по Росії впродовж певного періоду. Адже, якщо пряма трансляція параду буде "прикрашена" українськими дронами, це вкотре покаже світові відсутність у Путіна бодай якогось стратегічного мислення. Тому він вирішив, що простіше принизитися і попросити у Трампа гарантії безпеки від України, ніж погодитися на ті, реально складні умови припинення вогню, які Трамп уже зумів витиснути з України та Європи.

"І в цьому ховається головна трагедія російського політичного мислення. Путіну не потрібен мир, йому потрібна картинка власної значущості. Звернення до Трампа – це не просто акт приниження, а визнання того, що російський суверенітет сьогодні закінчується там, де починається радіус дії українського дрона. Фактично Путін розписується, що не здатен перемогти, тому змушений виторговувати у свого головного екзистенційного ворога спокій на час власного свята", – зазначив політик.

При цьому він підкреслює, Путін зробив дві стратегічні помилки: першу – коли почав війну проти України, і другу – коли відмовився завершити її у 2025 році на запропонованих американцями умовах. І, як ми бачимо прямо зараз, далі у росіян буде тільки гірше.

