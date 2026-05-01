Путін розписується, що не здатен перемогти: які дві стратегічні помилки допустив

Кравцев Сергей
Найбільш дивним результатом чергової телефонної розмови Путіна і Трампа стало те, що США фактично стають гарантом безпеки Росії. Принаймні на період травневих свят. Відомо, що дзвінок був зроблений за ініціативою Путіна. У пресрелізі на сайті Кремля зазначено, що "общение президентов велось в дружеском ключе". Про це розповів нардеп Микола Княжицький.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Політик нагадав, що Трамп буквально кілька тижнів тому вбив лідера Ірану – члена БРІКС, з яким Росія рік тому уклала угоду про стратегічне партнерство. А трохи раніше президент США захопив президента Венесуели, який минулого року разом із Путіним приймав парад на Красній площі. Тому "дружеский ключ", про який йдеться на сайті Кремля, викликає багато питань.
Він продовжує, саме для цього Путін і подзвонив Трампу, щоб той виступив гарантом безпеки: аби Україна не завдавала ударів по Росії впродовж певного періоду. Адже, якщо пряма трансляція параду буде "прикрашена" українськими дронами, це вкотре покаже світові відсутність у Путіна бодай якогось стратегічного мислення. Тому він вирішив, що простіше принизитися і попросити у Трампа гарантії безпеки від України, ніж погодитися на ті, реально складні умови припинення вогню, які Трамп уже зумів витиснути з України та Європи.
При цьому він підкреслює, Путін зробив дві стратегічні помилки: першу – коли почав війну проти України, і другу – коли відмовився завершити її у 2025 році на запропонованих американцями умовах. І, як ми бачимо прямо зараз, далі у росіян буде тільки гірше.
