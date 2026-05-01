Путин расписывается, что не способен победить: какие две стратегические ошибки допустил

Наиболее удивительным результатом очередного телефонного разговора Путина и Трампа стало то, что США фактически становятся гарантом безопасности России. По крайней мере, на период майских праздников. Известно, что звонок был сделан по инициативе Путина. В прессрелизе на сайте Кремля отмечено, что "общение президентов велось в дружеском ключе". Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Политик напомнил, что Трамп буквально несколько недель назад убил лидера Ирана – члена БРИКС, с которым Россия год назад заключила соглашение о стратегическом партнерстве. А чуть раньше президент США захватил президента Венесуэлы, который в прошлом году вместе с Путиным принимал парад на Красной площади. Поэтому "дружеский ключ", о котором идет речь на сайте Кремля, вызывает множество вопросов.

"Путину предстоит провести парад на Красной площади. На протяжении десятилетий это ключевое развлечение кремлевских пенсионеров, которому не мог помешать даже ководный карантин 2020 года. В 2023 году парад прошел на фоне состоявшихся за несколько дней до происшествия ударов беспилотников по Кремлю. Этот парад запомнился участием танка Т-34, взятого из музея и использованием президентов Таджикистана, Туркменистана и некоторых других стран в качестве живого щита. Поскольку сейчас пылает вся Россия – от Балтики до Урала – найти среди иностранных лидеров тех, кто на этот раз согласится прикрыть Путина собственным присутствием, скорее всего, не удается. Все надежды на Фицо", – отметил нардеп.

Он продолжает, именно для этого Путин и позвонил Трампу, чтобы тот выступил гарантом безопасности: чтобы Украина не наносила удары по России в течение определенного периода. Ведь, если прямая трансляция парада будет "украшена" украинскими дронами, это еще раз покажет миру отсутствие у Путина хоть какого-то стратегического мышления. Поэтому он решил, что проще унизиться и попросить у Трампа гарантии безопасности от Украины, чем согласиться на реально сложные условия прекращения огня, которые Трамп уже сумел вытеснить из Украины и Европы.

"И в этом скрывается главная трагедия русского политического мышления. Путину не нужен мир, ему нужна картинка своей значимости. Обращение к Трампу – это не просто акт унижения, а признание того, что российский суверенитет сегодня заканчивается там, где начинается радиус действия украинского дрона. Фактически Путин расписывается, что не способен победить, поэтому вынужден выторговать у своего главного экзистенциального врага покой на время своего праздника", – отметил политик.

При этом он подчеркивает, что Путин совершил две стратегические ошибки: первую – когда начал войну против Украины, и вторую – когда отказался завершить ее в 2025 году на предложенных американцами условиях. И, как мы видим прямо сейчас, дальше у россиян будет только хуже.

Читайте на портале "Комментарии" — удар по нефти Кремля: почему атака ВСУ заставила Путина срочно реагировать.



