Кравцев Сергей
Наиболее удивительным результатом очередного телефонного разговора Путина и Трампа стало то, что США фактически становятся гарантом безопасности России. По крайней мере, на период майских праздников. Известно, что звонок был сделан по инициативе Путина. В прессрелизе на сайте Кремля отмечено, что "общение президентов велось в дружеском ключе". Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.
Владимир Путин.
Политик напомнил, что Трамп буквально несколько недель назад убил лидера Ирана – члена БРИКС, с которым Россия год назад заключила соглашение о стратегическом партнерстве. А чуть раньше президент США захватил президента Венесуэлы, который в прошлом году вместе с Путиным принимал парад на Красной площади. Поэтому "дружеский ключ", о котором идет речь на сайте Кремля, вызывает множество вопросов.
Он продолжает, именно для этого Путин и позвонил Трампу, чтобы тот выступил гарантом безопасности: чтобы Украина не наносила удары по России в течение определенного периода. Ведь, если прямая трансляция парада будет "украшена" украинскими дронами, это еще раз покажет миру отсутствие у Путина хоть какого-то стратегического мышления. Поэтому он решил, что проще унизиться и попросить у Трампа гарантии безопасности от Украины, чем согласиться на реально сложные условия прекращения огня, которые Трамп уже сумел вытеснить из Украины и Европы.
При этом он подчеркивает, что Путин совершил две стратегические ошибки: первую – когда начал войну против Украины, и вторую – когда отказался завершить ее в 2025 году на предложенных американцами условиях. И, как мы видим прямо сейчас, дальше у россиян будет только хуже.
