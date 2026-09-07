Екстаз Віткоффа від зустрічі з путіним варто облишити на його совісті, а краще звернути увагу на значно важливіше. Нам, слабшій і меншій жертві, пора би звикнутися з думкою, що в світі давно немає табу на нерукоподатність держави-терориста. Це табу й так не діяло на половину світу з першого ж дня вторгнення, а діяло лише на більшу частину Заходу. Про це розповів телеведучий, журналіст, політичний оглядач Остап Дроздов.

Путін, Віткофф та Кушнер. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, тепер це табу діятиме в кращому випадку на більшу частину Європи, та й то з кожними наступними виборами крига затятої антиросійськості буде танути на користь вимушеного конструктиву, уособлюваного європейськими правопопулістами, які виступають "за хороші стосунки навіть із чортом".

"Основні гіганти (Китай, Глобальний Південь, США) вже давно не ступоряться на питанні: чи можливе припинення війни, не витягуючи путіна на найсолідніший рівень? Трамп на старті свого владарювання вже дав свою відповідь на це питання: війна не припиниться ніколи без легітимації агресора. Хто має іншу відповідь – хай пропонує. Особливо цікавою буде аргументація іншої відповіді тими, хто якраз і наполягає на прямому контакті з путіним хоч завтра, ба навіть листи пише", – зазначив Остап Дроздов.

Він зауважує, кінець війни без повернення персонально путіна на світовий рівень є неможливим. Найгірше в цім те, що путін на світові вершини повертається в ранзі сторони, яка демонструє однозначну перевагу над жертвою, тому викочує лише свої умови закінчення війни. У цій логіці незмінно діятиме перевірене правило: кожна наступна умова кінця війни буде кратно гірша від попередньої відхиленої. Грубо кажучи: теперішня формула "мінус Донбас" на кінець року навряд чи буде актуальною.

За словами оглядача, звідси й придобрювання путіна американцями. Вони чудово розуміють, що війна на умовах жертви не припиниться ніколи, тож в їхніх очах категорична затятість має присмак деякої суїцидальності.

"Як показує практика, всі стратегії, обрані футболками "київський режим", абсолютно хибні й призводять лише до кратного погіршення ситуації, вони навіть на власних руїнах будуть хіхіхаха", – констатував Дроздов.

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