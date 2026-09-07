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Путин возвращается в большую игру: в чем плохая новость для Украины после переговоров

Табу на прямые контакты с Кремлем фактически исчезло, а чем дальше мир будет возвращать Путина на вершину, тем дороже для Украины станут условия завершения войны

7 сентября 2026, 09:10
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Кравцев Сергей

Экстаз Виткоффа от встречи с Путиным следует оставить на его совести, а лучше обратить внимание на гораздо важнее. Нам, более слабой и меньшей жертве, пора бы свыкнуться с мнением, что в мире давно нет табу на нерукоспособность государства-террориста. Это табу и так не действовало на половину мира с первого дня вторжения, а действовало только на большую часть Запада. Об этом рассказал телеведущий, журналист, политический обозреватель Остап Дроздов.

Путин возвращается в большую игру: в чем плохая новость для Украины после переговоров

Путин, Уиткофф и Кушнер. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что теперь это табу будет действовать в лучшем случае на большую часть Европы, да и то с каждыми последующими выборами лед упорной антироссийскости будет таять в пользу вынужденного конструктива, олицетворяемого европейскими правопопулистами, выступающими "за хорошие отношения даже с чертом".

"Основные гиганты (Китай, Глобальный Юг, США) уже давно не ступорятся на вопросе: возможно ли прекращение войны, не вытягивая путина на самый солидный уровень? Трамп на старте своего властвования уже дал ответ на этот вопрос: война не прекратится никогда без легитимации агрессора. Кто имеет другой ответ – пусть предлагает. Особенно интересна аргументация другого ответа теми, кто как раз и настаивает на прямом контакте с путиным хоть завтра, даже письма пишет", – отметил Остап Дроздов.

Он замечает, конец войны без возвращения персонально путина на мировой уровень невозможен. Хуже всего в этом то, что путин на мировые вершины возвращается в ранге стороны, демонстрирующей однозначное превосходство над жертвой, поэтому выкатывает только свои условия окончания войны. В этой логике неизменно будет действовать проверенное правило: каждое следующее условие конца войны будет кратно хуже предыдущей отклоненной. Грубо говоря: нынешняя формула минус Донбасс на конец года вряд ли будет актуальной.

По словам обозревателя, отсюда и удобрение путина американцами. Они прекрасно понимают, что война на условиях жертвы не прекратится никогда, поэтому в их глазах категорическое упорство имеет привкус некоторой суицидальности.

"Как показывает практика, все стратегии, выбранные футболками "киевский режим", абсолютно ошибочны и приводят лишь к кратному ухудшению ситуации, они даже на собственных руинах будут хихихаха", — констатировал Дроздов.

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