Путін поставив Трампу шах: чому ціна «хороших новин» лише зростатиме

Президенту США Трампу потрібно виграти вибори, а для цього потрібні гарні новини. Російський диктатор Путін це знає й тому шантажує Трампа поганими новинами. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, Трамп намагається купити у Путіна гарні новини, але Путін продає задорого. Така ціна сама по собі є поганою новиною. Тобто Путін спіймав Трампа у пастку поганих новин: не купиш – погано, купиш задорого – погано, а дешево не продається. Варто було би взяти Путіна за комір і сильно потрусити, бо сила в американській руці є, але Путін добре грає в покер, а Трамп добре грає лише у гольф, та й то на своєму полі.

"Тож Путіну передали привіт із Вашингтону, але він його не оцінив. Зараз його хід, і він, судячи по всьому, готовий підняти ставки на європейському полі. Важливо, що точок вразливості Європа має багато, а готовності мало. Тут вже вступають у силу правила ґо: один вдало розміщений камінь загрожує супротивнику одразу по кількох напрямках", – зазначив експерт.

Він наголошує, ми вкотре бачимо, як можна мати найсильніші збройні сили на планеті і водночас стратегічну слабкість, яка дає можливість Ірану, КНДР та росії в тебе вигравати. Паралельно США послаблюють відносини з союзниками: Європа, Канада, Південна Корея тощо.

"Диктатури виграють у демократій не тому, що диктатори не мають обмежень на зло, і не тому, що диктатори не мають обмежень по часу. Демократії програють, бо вони не знають, чого хочуть. Ось чому демократіям потрібні структури, чий цикл перевищує політичні каденції, щоб не забувати, чого ти хочеш", – зауважив аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп знову взявся за карту: що зібрався перейменовувати після Мексиканської затоки.

Раніше "Коментарі" писали – візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов’язаний з новими розвідданими США про підготовку Росії до можливої військової мобілізації та подальшої ескалації війни проти України.

Як повідомляє The Wall Street Journal, американська розвідка отримала інформацію про ранні приготування Росії до потенційної мобілізації. За даними видання, Вашингтон також побоюється, що Кремль може перевірити готовність і рішучість НАТО.



