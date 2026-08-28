Путин поставил Трампу шах: почему цена «хороших новостей» будет только расти

Президенту США Трампу нужно выиграть выборы, а для этого нужны хорошие новости. Российский диктатор Путин это знает и потому шантажирует Трампа плохими новостями. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, Трамп пытается купить у Путина хорошие новости, но Путин продает слишком дорого. Такая цена сама по себе является плохой новостью. То есть Путин поймал Трампа в ловушку плохих новостей: не купишь – плохо, купишь слишком дорого – плохо, а дешево не продается. Стоило бы взять Путина за шиворот и сильно потрясти, потому что сила в американской руке есть, но Путин хорошо играет в покер, а Трамп хорошо играет только в гольф, да и то на своем поле.

"Поэтому Путину передали привет из Вашингтона, но он его не оценил. Сейчас его ход и он, судя по всему, готов поднять ставки на европейском поле. Важно, что точек уязвимости у Европы много, а готовности мало. Здесь уже вступают в силу правила го: один удачно размещенный камень угрожает противнику сразу по нескольким направлениям", – отметил эксперт.

Он отмечает, мы в очередной раз видим, как можно иметь сильнейшие вооруженные силы на планете и одновременно стратегическую слабость, которая дает возможность Ирану, КНДР и России у тебя выигрывать. Параллельно США ослабляют отношения с союзниками: Европа, Канада, Южная Корея и т.д.

"Диктатуры выигрывают у демократий не потому, что у диктаторов нет ограничений на зло, и не потому, что у диктаторов нет ограничений по времени. Демократии проиграют, потому что они не знают, чего хотят. Вот почему демократиям нужны структуры, чей цикл превышает политические каденции, чтобы не забывать, чего ты хочешь", – отметил аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп снова взялся за карту: собравшийся переименовывать после Мексиканского залива.

Ранее "Комментарии" писали – визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с новыми разведданными США о подготовке России к возможной военной мобилизации и последующей эскалации войны против Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal, американская разведка получила информацию о ранних приготовлениях России к потенциальной мобилизации. По данным издания, Вашингтон также опасается, что Кремль может проверить готовность и решительность НАТО.



