Путин поставил Трампу шах: почему цена «хороших новостей» будет только расти

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Кравцев Сергей
Президенту США Трампу нужно выиграть выборы, а для этого нужны хорошие новости. Российский диктатор Путин это знает и потому шантажирует Трампа плохими новостями. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, Трамп пытается купить у Путина хорошие новости, но Путин продает слишком дорого. Такая цена сама по себе является плохой новостью. То есть Путин поймал Трампа в ловушку плохих новостей: не купишь – плохо, купишь слишком дорого – плохо, а дешево не продается. Стоило бы взять Путина за шиворот и сильно потрясти, потому что сила в американской руке есть, но Путин хорошо играет в покер, а Трамп хорошо играет только в гольф, да и то на своем поле.
Он отмечает, мы в очередной раз видим, как можно иметь сильнейшие вооруженные силы на планете и одновременно стратегическую слабость, которая дает возможность Ирану, КНДР и России у тебя выигрывать. Параллельно США ослабляют отношения с союзниками: Европа, Канада, Южная Корея и т.д.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп снова взялся за карту: собравшийся переименовывать после Мексиканского залива.
Ранее "Комментарии" писали – визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с новыми разведданными США о подготовке России к возможной военной мобилизации и последующей эскалации войны против Украины.
Как сообщает The Wall Street Journal, американская разведка получила информацию о ранних приготовлениях России к потенциальной мобилизации. По данным издания, Вашингтон также опасается, что Кремль может проверить готовность и решительность НАТО.