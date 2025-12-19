Путін послав Трампа: чому вірогідність миру до Нового року стала ще меншою

"Гаряча лінія" Путіна показала дві речі: Путін дуже стурбований соціальними питаннями, тобто економіка справді тріщить, і він не збирається йти на переговори. Апеляція Путіна до його ж літнього ультиматуму, знову повертає нас до вимог про вихід України не лише з Донбасу, але й Запоріжжя та Херсонщини. Як тільки стало зрозуміло, що можна знайти якусь формулу по Донбасу, Путін, як бабка із казки про золоту рибку захотів більшого. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"На жаль, тут немає логіки. Нинішні умови, які пропонує Трамп, для Путіна просто ідеальні, але він хоче більшого. Вчора я писав про дилеми Путіна. Він не хоче завершувати війну без того, щоб йому пообіцяли тріумфальне повернення в світову еліту, а цього не буде ні завтра, ні післязавтра", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко зауважує, на жаль, у Трампа просто нема можливостей реально натиснути на Росію. І зрив нинішнього етапу переговорів не призведе ні до чого. Головне, щоб Україну ще не зробили винною.

Експерт зауважив, що він особисто багато часу вже говорить, що ключ до заморозки знаходиться в руках Китаю, але Київ не веде з ним реальний і предметний діалог. Нинішній візит Кислиці – це не про самостійний діалог. Це діалог за посередництва США, адже перед зустріччю з китайським візаві, Кислиця провів плідну зустріч з послом США. Такий формат можливий і він може навіть принести результати. Але ми тут не субʼєкти. Ми критично залежні від переговорів США-КНР.

"На жаль, якщо хтось вірив в мир до Нового року, треба чесно сказати собі: вірогідність цього миру після сьогоднішнього виступу Путіна, максимально зменшилася", – контактував експерт.

