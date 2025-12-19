Путин послал Трампа: почему вероятность мира к Новому году стала еще меньше

"Горячая линия" Путина показала две вещи: Путин очень озабочен социальными вопросами, то есть экономика действительно трещит, и он не собирается идти на переговоры. Апелляция Путина к его же летнему ультиматуму вновь возвращает нас к требованиям о выходе Украины не только из Донбасса, но и Запорожья и Херсонщины. Как только стало понятно, что можно найти какую-нибудь формулу по Донбассу, Путин, как бабка из сказки о золотой рыбке захотел большего. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"К сожалению, здесь нет логики. Нынешние условия, предлагаемые Трампом, для Путина просто идеальны, но он хочет большего. Вчера я писал о дилеммах Путина. Он не хочет завершать войну без того, чтобы ему пообещали триумфальное возвращение в мировую элиту, а этого не будет ни завтра, ни послезавтра", – отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, к сожалению, у Трампа просто нет возможностей реально надавить на Россию. И срыв нынешнего этапа переговоров не приведет ни к чему. Главное, чтобы Украину еще не сделали виновной.

Эксперт отметил, что он лично уже много времени говорит, что ключ к заморозке находится в руках Китая, но Киев не ведет с ним реальный и предметный диалог. Нынешний визит Кислицы – это не самостоятельный диалог. Это диалог при посредничестве США, ведь перед встречей с китайским визави Кислица провел плодотворную встречу с послом США. Такой формат возможен и может даже принести результаты. Но мы здесь не субъекты. Мы критически зависим от переговоров США-КНР.

"К сожалению, если кто-то верил в мир к Новому году, нужно честно сказать себе: вероятность этого мира после сегодняшнего выступления Путина максимально уменьшилась", — контактировал эксперт.

