Російський диктатор Володимир Путін надіслав вітальний лист до президента США Дональда Трампа з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. У своєму зверненні глава Кремля несподівано наголосив на необхідності розвитку конструктивних відносин між двома державами, незважаючи на глибоке протистояння Росії із Заходом.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

У привітанні Путін побажав Трампу успіхів, благополуччя його родині, а американському народу – миру та процвітання. Крім того, він заявив, що Москва розраховує на побудову "конструктивних, рівноправних та взаємовигідних відносин", які, за його словами, відповідають інтересам обох країн та світової спільноти.

У листі російський лідер також звернувся до історії, нагадавши про підтримку Російською імперією північноамериканських колоній у період боротьби за незалежність від Великої Британії. На думку Путіна, підписання Декларації незалежності стало подією світового масштабу, яка визначила подальший розвиток міжнародної політики.

Особливу увагу у зверненні глава Кремля приділив історичній співпраці Москви та Вашингтона під час двох світових воєн. Він заявив, що Росія та США спільно зробили внесок у перемогу над нацизмом та формування сучасної системи міжнародної безпеки.

Крім того, Путін підкреслив, що як найбільші ядерні держави обидві країни несуть особливу відповідальність за підтримку глобальної стабільності та запобігання міжнародним кризам.

Заява прозвучала на тлі війни Росії, що триває, проти України і збереження протистояння Москви із західними державами. Тому слова російського лідера про необхідність співробітництва зі США вже викликали широкий суспільний резонанс та стали предметом активного обговорення.

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