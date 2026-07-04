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Путин неожиданно сменил риторику: о чем заговорил в поздравлении Трампу

Глава Кремля поздравил президента США с 250-летием независимости страны и заявил о готовности к взаимовыгодным отношениям между Москвой и Вашингтоном

4 июля 2026, 15:38
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту США Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов. В своем обращении глава Кремля неожиданно сделал акцент на необходимости развития конструктивных отношений между двумя государствами, несмотря на продолжающееся глубокое противостояние России с Западом.

Путин неожиданно сменил риторику: о чем заговорил в поздравлении Трампу

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В поздравлении Путин пожелал Трампу успехов, благополучия его семье, а американскому народу – мира и процветания. Кроме того, он заявил, что Москва рассчитывает на построение "конструктивных, равноправных и взаимовыгодных отношений", которые, по его словам, отвечают интересам обеих стран и мирового сообщества.

В письме российский лидер также обратился к истории, напомнив о поддержке Российской империей североамериканских колоний в период борьбы за независимость от Великобритании. По мнению Путина, подписание Декларации независимости стало событием мирового масштаба, определившим дальнейшее развитие международной политики.

Особое внимание в обращении глава Кремля уделил историческому сотрудничеству Москвы и Вашингтона во время двух мировых войн. Он заявил, что Россия и США совместно внесли вклад в победу над нацизмом и формирование современной системы международной безопасности.

Кроме того, Путин подчеркнул, что как крупнейшие ядерные державы обе страны несут особую ответственность за поддержание глобальной стабильности и предотвращение международных кризисов.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и сохраняющегося противостояния Москвы с западными государствами. Поэтому слова российского лидера о необходимости сотрудничества с США уже вызвали широкий общественный резонанс и стали предметом активного обсуждения.

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