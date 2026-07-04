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Путін ховає розкіш в Арктиці: чому елітну яхту за 100 млн терміново вивели з Європи

Після ударів українських дронів по російських військових об'єктах судно, яке пов'язують із Кремлем, вирушило до Мурманська під охороною бойових кораблів

4 липня 2026, 10:04
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Кравцев Сергей

Суперяхта Graceful, яку західні ЗМІ пов'язують із російським диктатором Володимиром Путіним, залишила європейські води та взяла курс на російський Мурманськ. За інформацією The Telegraph, переміщення розкішного судна сталося на тлі успішних ударів українських безпілотників по військовій інфраструктурі Росії, що змусило Кремль посилити безпекові заходи для своїх найбільш цінних активів.

Путін ховає розкіш в Арктиці: чому елітну яхту за 100 млн терміново вивели з Європи

Яхта Graceful. Фото: з відкритих джерел

За даними супутникового моніторингу та морської розвідки, 82-метрова яхта рухається вздовж узбережжя Норвегії у супроводі двох російських військових кораблів – великого протичовнового корабля "Сєвероморськ" та рятувально-патрульного судна "Воєвода". Крім того, корпус яхти захищений спеціальною антидроновою сіткою. Джерела в НАТО стверджують, що конвой перебуває під постійним наглядом Альянсу, а під час проходження Балтійського моря його супроводжували кораблі Німеччини та Данії.

За даними американської влади, саме на Graceful Путін неодноразово проводив зустрічі та здійснював поїздки, зокрема разом із Олександром Лукашенком у 2021 році. На борту знаходяться вертолітний майданчик, басейни з морською та прісною водою, тренажерний зал та захищені державні системи зв'язку.

Після початку повномасштабної війни судно опинилося під санкціями США та змінило назву на "Косатка". Довгий час яхта не з'являлася у публічному просторі, проте минулого тижня знову була помічена у європейських водах.

Як зазначає The Telegraph, рішення перебазувати яхту збіглося із серією українських атак на російські військово-морські об'єкти. Зокрема, недавній удар по базі у Кронштадті та інших кораблях продемонстрував, що навіть віддалені райони Росії більше не є безпечними. За оцінкою видання, Кремль почав екстрено виводити найцінніші судна із потенційної зони поразки українських безпілотників.

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Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/07/03/russai-putin-yacht-flees-europe-to-avoid-ukraine-drones/
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