Путин прячет роскошь в Арктике: почему элитную яхту за 100 млн срочно увели из Европы

Суперяхта Graceful, которую западные СМИ связывают с российским диктатором Владимиром Путиным, покинула европейские воды и взяла курс на российский Мурманск. По информации The Telegraph, перемещение роскошного судна произошло на фоне успешных ударов украинских беспилотников по военной инфраструктуре России, что заставило Кремль усилить меры безопасности для своих наиболее ценных активов.

Яхта Graceful. Фото: из открытых источников

По данным спутникового мониторинга и морской разведки, 82-метровая яхта движется вдоль побережья Норвегии в сопровождении двух российских военных кораблей – большого противолодочного корабля "Североморск" и спасательно-патрульного судна "Воевода". Кроме того, корпус яхты защищен специальной антидроновой сеткой. Источники в НАТО утверждают, что конвой находится под постоянным наблюдением Альянса, а при прохождении Балтийского моря его сопровождали корабли Германии и Дании.

По данным американских властей, именно на Graceful Путин неоднократно проводил встречи и совершал поездки, в частности вместе с Александром Лукашенко в 2021 году. На борту находятся вертолетная площадка, бассейны с морской и пресной водой, тренажерный зал и защищенные государственные системы связи.

После начала полномасштабной войны судно оказалось под санкциями США и сменило название на "Косатка". Долгое время яхта не появлялась в публичном пространстве, однако на прошлой неделе вновь была замечена в европейских водах.

Как отмечает The Telegraph, решение перебазировать яхту совпало с серией украинских атак на российские военно-морские объекты. В частности, недавний удар по базе в Кронштадте и другим кораблям продемонстрировал, что даже удаленные районы России больше не являются безопасными. По оценке издания, Кремль начал экстренно выводить наиболее ценные суда из потенциальной зоны поражения украинских беспилотников.

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