Провал справедливості: ексзаступник генпрокурора “вибив” собі 138 000 грн пенсії, а суди масово відкривають шлюзи для тисяч спецпенсіонерів

В Україні розгорається черговий скандал навколо так званих “золотих пенсій”. Попри введення спеціальних знижувальних коефіцієнтів, які мали б обмежити надмірні виплати для привілейованих категорій, суди практично паралізували цю реформу. Про це повідомляє “Телеграф”.

VIP-пенсії знову ростуть: суди масово скасовують обмеження, а виплати для ексчиновників сягають сотень тисяч гривень.

Колишній заступник генерального прокурора Олександр Гардецький став символом цієї історії. У жовтні він домігся в Кіровоградському окружному адмінсуді скасування обмежень і підвищив власну пенсію з 40 311 грн до 138 683,98 грн щомісяця. Суд також зобов’язав Пенсійний фонд компенсувати йому весь недоотриманий розмір за період з початку 2025 року. За словами експертів, це може означати сотні тисяч гривень додаткових виплат.

Гардецький отримує свою пенсію вже 24 роки — з 2001-го. А ще у 2020 році він виграв суд, який дозволив йому отримувати 90% від заробітку чинного заступника генпрокурора без жодних обмежень. Введені у 2025 році коефіцієнти мали обмежити такі пенсії, але рішенням суду їх знову скасували.

Подібних випадків по країні — тисячі. Журналісти проаналізував близько 120 останніх судових рішень — переважна більшість ухвалена на користь спецпенсіонерів. Серед них є колишній заступник прокурора Харківської області В’ячеслав Аббакумов, який повернув собі пенсію понад 73 тисячі гривень, та екс-прокурор Сумської області Володимир Петров, який через суд домігся збільшення виплат до більш ніж 72 тисяч.

Ці люди роками отримували пенсії у десятки тисяч гривень, а багато хто з них вийшов на заслужений відпочинок ще у 40–50 років. Більшість позивачів — колишні силовики і чиновники, які не брали участі в захисті України після 2014 року, але зберегли привілейований статус.

Уряд звітував, що знижувальні коефіцієнти торкнулися 17,7 тисяч спеціальних пенсіонерів. Проте реальна картина інша: “служителі Феміди” одна за одною скасовують ці обмеження. Тільки у жовтні реєстр судових рішень поповнився 2738 документами, де фігурує постанова щодо обмеження пенсій — і майже всі рішення на користь позивачів.

Суддя Кіровоградського адмінсуду Роман Брегей у своєму публічному коментарі пояснив причину провалу: обмеження мали бути введені законом, а не урядовою постановою. Парламентарі не захотіли брати на себе відповідальність за непопулярне рішення, тому передали це на рівень Кабміну. Суди ж одразу визнали таку схему незаконною.

Попри це, у проєкті бюджету на 2026 рік уряд знову пропонує ввести знижувальні коефіцієнти тим самим способом. Це означає лише одне — наступного року Україну чекає нова хвиля судових позовів, а спецпенсіонери знову повернуть собі надвисокі виплати та отримають компенсації за період дії обмежень.

У той час, коли більшість українців виживає на пенсії в 3–5 тисяч гривень, десятки тисяч VIP-пенсіонерів через суди отримують суми, які перевищують навіть зарплати багатьох міністрів.

