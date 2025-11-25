Провал справедливости: эксзамгенпрокурора "выбил" себе 138 000 грн пенсии, а суды массово открывают шлюзы для тысяч спецпенсионеров

В Украине разгорается очередной скандал вокруг так называемых золотых пенсий. Несмотря на введение специальных понижательных коэффициентов, которые должны ограничить чрезмерные выплаты для привилегированных категорий, суды практически парализовали эту реформу. Об этом сообщает "Телеграф".

VIP-пенсии снова растут: суды массово отменяют ограничения, а выплаты для бывших чиновников достигают сотен тысяч гривен.

Бывший заместитель генерального прокурора Александр Гардецкий стал символом этой истории. В октябре он добился в Кировоградском окружном админсуде отмены ограничений и повысил собственную пенсию с 40311 грн до 138683,98 грн ежемесячно. Суд также обязал Пенсионный фонд компенсировать ему весь недополученный размер за период с начала 2025 года. По словам экспертов, это может означать сотни тысяч гривен дополнительных выплат.

Гардецкий получает свою пенсию уже 24 года – с 2001-го. А еще в 2020 году он выиграл суд, который позволил ему получать 90% от заработка действующего заместителя генпрокурора без ограничений. Введенные в 2025 году коэффициенты должны были ограничить такие пенсии, но решением суда их снова отменили.

Подобных случаев по стране – тысячи. Журналисты проанализировали около 120 последних судебных решений — подавляющее большинство принято в пользу спецпенсионеров. Среди них есть бывший заместитель прокурора Харьковской области Вячеслав Аббакумов, вернувший себе пенсию свыше 73 тысяч гривен, и экс-прокурор Сумской области Владимир Петров , который через суд добился увеличения выплат до более 72 тысяч.

Эти люди годами получали пенсии в десятки тысяч гривен, а многие из них вышли на заслуженный отдых еще в 40–50 лет. Большинство истцов — бывшие силовики и чиновники, не участвовавшие в защите Украины после 2014 года, но сохранившие привилегированный статус.

Правительство отчитывалось, что понижательные коэффициенты затронули 17,7 тысячи специальных пенсионеров. Однако реальная картина другая: "служители Фемиды" одна за другой отменяют эти ограничения. Только в октябре реестр судебных решений пополнился 2738 документами, где фигурирует постановление об ограничении пенсий и почти все решения в пользу истцов.

Судья Кировоградского админсуда Роман Брегей в своем публичном комментарии объяснил причину провала: ограничения должны быть введены законом, а не правительственным постановлением. Парламентарии не захотели брать на себя ответственность за непопулярное решение, поэтому передали это на уровень Кабмина. Суды сразу же признали такую схему незаконной.

Тем не менее, в проекте бюджета на 2026 год правительство снова предлагает ввести понижательные коэффициенты тем же способом. Это означает только одно — в следующем году Украину ждет новая волна судебных тяжб, а спецпенсионеры снова вернут себе сверхвысокие выплаты и получат компенсации за период действия ограничений.

В то время, когда большинство украинцев выживают на пенсии в 3–5 тысяч гривен, десятки тысяч VIP-пенсионеров через суды получают суммы, превышающие даже зарплаты многих министров.

Напомним, портал "Комментарии" также сообщал , какова средняя пенсия в Украине.