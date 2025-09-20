Прорив повітряного простору Естонії літаками РФ: які кроки вирішив зробити Таллінн

Естонія викликала російського дипломата після порушення свого повітряного простору та офіційно розпочала консультації з союзниками щодо статті 4 Північноатлантичного договору. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

Естонія. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав вторгнення російських літаків "безпрецедентно зухвалим". Міністр оборони країни підтвердив, що Таллінн ініціював консультації всередині НАТО.

Стаття 4 Вашингтонського договору – найкоротша серед 14 статей Альянсу – зобов'язує членів проводити консультації, якщо кожна зі сторін вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека опинилися під загрозою.

За словами представника НАТО, керівний орган Альянсу збереться на початку наступного тижня, щоб детальніше обговорити ситуацію.

Нагадаємо, російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії і наблизилися до Таллінна, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО. Реагуючи на подію, президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

"Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я маю це перевірити. Незабаром я коротко ознайомлюся з цим", — заявив Дональд Трампа у відповідь на питання про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

"19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області", — йдеться в повідомленні.

