Прорыв воздушного пространства Эстонии самолетами РФ: какие шаги решил предпринять Таллин

Эстония вызвала российского дипломата после нарушения своего воздушного пространства и официально начала консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

В публикации говорится, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал вторжение российских самолетов "беспрецедентно дерзким". Министр обороны страны подтвердил, что Таллинн инициировал консультации внутри НАТО.

Статья 4 Вашингтонского договора – самая короткая среди 14 статей Альянса – обязывает членов проводить консультации, если любая из сторон считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

По словам представителя НАТО, руководящий орган Альянса соберется в начале следующей недели, чтобы подробнее обсудить ситуацию.

Напомним, российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО. Реагируя на событие президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии.

"Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко ознакомлюсь с этим", – заявил Дональд Трампа в ответ на вопрос о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

"19 сентября этого года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область", – говорится в сообщении.

