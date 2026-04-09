Прогноз на наступну зиму: не варто ховати генератори та зарядні станції далеко в шафу

Україна розпочинає масштабний етап розбудови розподіленої газової генерації. До кінця поточного року планується запустити 1,5 ГВт нових потужностей — це обсяг, що дорівнює всім об’єктам, введеним в експлуатацію за весь період повномасштабного вторгнення. Про конкретні кроки реалізації цього плану повідомив очільник профільного відомства Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Ілюстративне фото

Левову частку нових об’єктів забезпечать державні гіганти: "Нафтогаз" та Оператор ГТС України мають встановити 232 МВт та 92 МВт відповідно. Вже у березні в енергосистему було інтегровано перші 102 МВт.

"Додаткова потреба регіонів в обладнанні сьогодні складає понад 500 МВт. Працюємо з партнерами, зокрема в межах Фонду енергетичної підтримки, щоб закриту цю потребу. Уряд уже передбачив кошти з резервного фонду... Перший транш в розмірі 307 млн грн надійде найближчим часом", — наголосив Денис Шмигаль.

Окрім фінансової підтримки, влада готує низку регуляторних змін: спрощення процедур закупівлі обладнання та запровадження довгострокових PPA-контрактів для бізнесу. Це дозволить підприємствам отримувати прогнозовану ціну на енергію та зменшити інвестиційні ризики. Окрему увагу приділять прифронтовим територіям, поширивши заходи підтримки на всі нові об’єкти генерації, побудовані з кінця 2022 року.

Попри оптимістичні темпи будівництва, очільник міністерства застеріг від надмірних очікувань, зважаючи на постійні атаки ворога на газову інфраструктуру.

"Ми розуміємо, що продовжуємо жити в умовах війни... Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації", — резюмував міністр.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується поетапне реформування системи комунальних платежів, яке призведе до суттєвого зростання вартості основних послуг для населення. Як повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "День.LIVE", перша хвиля перегляду тарифів запланована вже на 2026 рік.