Прогноз на следующую зиму: не стоит прятать генераторы и зарядные станции далеко в шкаф

Украина начинает масштабный этап развития распределенной газовой генерации. До конца текущего года планируется запустить 1,5 ГВт новых мощностей – это объем, равный всем объектам, введенным в эксплуатацию за весь период полномасштабного вторжения. О конкретных шагах по реализации этого плана сообщил глава профильного ведомства Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Львиную долю новых объектов обеспечат государственные гиганты: "Нефтегаз" и Оператор ГТС Украины должны установить 232 МВт и 92 МВт соответственно. Уже в марте в энергосистему были интегрированы первые 102 МВт.

"Дополнительная потребность регионов в оборудовании сегодня составляет более 500 МВт. Работаем с партнерами, в частности, в рамках Фонда энергетической поддержки, чтобы закрытую эту потребность. Правительство уже предусмотрело средства из резервного фонда... Первый транш в размере 307 млн грн поступит в ближайшее время", — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме финансовой поддержки, власти готовят ряд регуляторных изменений: упрощение процедур закупки оборудования и введение долгосрочных PPA-контрактов для бизнеса. Это позволит предприятиям получать прогнозируемую цену на энергию и снизить инвестиционные риски. Отдельное внимание будет уделено прифронтовым территориям, распространив меры поддержки на все новые объекты генерации, построенные с конца 2022 года.

Несмотря на оптимистичные темпы строительства, глава министерства предостерег от чрезмерных ожиданий, учитывая постоянные атаки врага на газовую инфраструктуру.

"Мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны... Очевидно, следующая зима будет проходить при таких же сложных обстоятельствах, как нынешняя. Поэтому, учитывая ситуацию, прогноз может корректироваться в соответствии с ситуацией безопасности", — резюмировал министр.

