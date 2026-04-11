Проєкт Re:Smile: все про стоматологічну реабілітацію ветеранів 12-ої бригади «Азов»

Посмішка після полону. Як працює проєкт Re:Smile

Проєкт Re:Smile

Коли ми говоримо про реабілітацію після фронту, ми зазвичай бачимо те, що на поверхні: протезування кінцівок або роботу з психологічними травмами. Це надважливо.

Але водночас кожен боєць, який довгий час перебував на позиціях чи у полоні, втрачає елементарну можливість — без болю посміхнутися дитині чи просто смакувати улюбленими фруктами.

Стоматологічне відновлення зазвичай залишається поза фокусом великих медичних стратегій. Та для учасників проєкту Re:Smile - це перший і найважливіший крок до відчуття себе вдома.

Чому стоматологічна реабілітація військових — це не "другорядне питання"?

Для тих, хто пройшов через надлюдські випробування, стан зубів — не питання естетики. Це щоденний фізичний біль і нагадування про пережите. Постійні стреси, окопний побут і відсутність нормального харчування виснажують організм. Проте найскладніший пласт роботи служби супроводу — допомога звільненим з полону.

Там, у неволі, наші люди проходять через тортури, виснаження, абсолютну відсутність медичної допомоги. Як результат — втрачені зуби та важкі щелепно-лицеві травми.

Проєкт Re:Smile бере на себе найскладніше: від пошуку спеціалістів, які допоможуть з імплантацією та протезуванням будь-якої складності, до супроводу на кожному етапі — від першого знімка до моменту, коли воїн знову зможе впевнено посміхнутися світу та дивитися в очі співрозмовнику.

Невидимі сліди полону: ціна втраченого здоров'я у цифрах

Для фахівців Служби супроводу стоматологічна допомога — в першу чергу робота над подоланням наслідків катувань. Статистика досліджень приголомшує:

● 35% жертв катувань отримали цілеспрямовані травми обличчя та порожнини рота;

● 23% постраждалих мають прямі ушкодження зубів та ясен;

● Рівень стоматологічної тривожності у таких пацієнтів у 6 разів вищий. Тому, навіть звичайна процедура може спровокувати ПТСР та відчуття втрати контролю.

Стратегія Re:Smile: основні кроки до відновлення

Зрозумівши, що системні зміни на рівні держави (МОЗ, НСЗУ) щодо тарифів та включення імплантації в програми потребують часу, служба супроводу 12-ої бригади "Азов" вирішила створити проєкт, який працюватиме вже зараз. Шлях відновлення у проєкті складається з:

● Інтегрованого лікування, під час якого стоматологи працюють у тандемі з психологами. При цьому лікарі враховують тригери пацієнта, використовують седацію та медикаментозну підтримку, щоб лікування не стало новим травматичним досвідом;

● Протезування та імплантації, які повертають базову функцію жування та зберігають щелепну кістку.

Паралельно з лікуванням захисники працюють у групах підтримки та проходять психотерапію. Це допомагає їм вийти з ізоляції, подолати тривожність та знову відчути впевненість у спілкуванні.

Як це працює: 5 кроків до партнерства?

Запрошуємо клініки та бренди стоматологічної продукції стати частиною ініціативи Re:Smile. Це партнерство, де кожен робить те, що вміє найкраще, щоб повернути воїнам здорову посмішку.

Бажаєте стати партнером та допомагати у відновленні здоров'я ветеранів, тоді:

1. Визначте об’єм допомоги, який ваша команда готова надати;

2. Підпишіть документи про співпрацю з ГО "Азов.Супровід";

3. Отримайте офіційний статус Партнера Re:Smile;

4. Розпочніть лікування бійця 12-ої бригади "Азов";

5. Розкажіть про цю історію разом з командою Re:Smile, щоб надихнути інших.

Ставайте частиною команди, яка повертає нашим захисникам відчуття себе.




































