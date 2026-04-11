Проект Re:Smile: все о стоматологической реабилитации ветеранов 12-й бригады «Азов»

Улыбка после плена. Как работает проект Re:Smile

Проект Re:Smile

Когда мы говорим о реабилитации после фронта, мы обычно видим то, что на поверхности: протезирование конечностей или работу с психологическими травмами. Это очень важно.

Но в то же время каждый боец, долгое время находившийся на позициях или в плену, упускает элементарную возможность — без боли улыбнуться ребенку или просто наслаждаться любимыми фруктами.

Стоматологическое восстановление обычно остается вне фокуса больших медицинских стратегий. Но для участников проекта Re:Smile – это первый и самый важный шаг к ощущению себя дома.

Почему стоматологическая реабилитация военных – это не "второстепенный вопрос"?

Для прошедших через сверхчеловеческие испытания состояние зубов — не вопрос эстетики. Это ежедневная физическая боль и напоминание о пережитом. Постоянные стрессы, окопный быт и отсутствие нормального питания истощают организм. Однако самый сложный пласт работы службы сопровождения — помощь освобожденным из плена.

Там, в неволе, наши люди проходят через пытки, истощение, абсолютное отсутствие медицинской помощи. Как результат – потерянные зубы и тяжелые челюстно-лицевые травмы.

Проект Re:Smile берет на себя сложнее всего: от поиска специалистов, которые помогут с имплантацией и протезированием любой сложности, до сопровождения на каждом этапе — от первого снимка до момента, когда воин снова сможет уверенно улыбнуться миру и смотреть в глаза собеседнику.

Невидимые следы плена: цена утраченного здоровья в цифрах

Для специалистов Службы сопровождения стоматологическая помощь — в первую очередь работа по преодолению последствий пыток. Статистика исследований ошеломляет:

● 35% жертв пыток получили целенаправленные травмы лица и полости рта;

● 23% пострадавших имеют прямые повреждения зубов и десен;

● Уровень стоматологической тревожности у таких пациентов в 6 раз выше. Поэтому даже обычная процедура может спровоцировать ПТСР и чувство потери контроля.

Стратегия Re:Smile: основные шаги к восстановлению

Поняв, что системные изменения на уровне государства (МОЗ, НСЗУ) по тарифам и включению имплантации в программы требуют времени, служба сопровождения 12-й бригады "Азов" решила создать проект, который будет работать уже сейчас. Путь восстановления в проекте состоит из:

● Интегрированное лечение, в ходе которого стоматологи работают в тандеме с психологами. При этом врачи учитывают триггеры пациента, используют седацию и медикаментозную поддержку, чтобы лечение не стало новым травматическим опытом;

● Протезирование и имплантация, которые возвращают базовую функцию жевания и сохраняют челюстную кость.

Параллельно с лечением защитники работают в группах поддержки и проходят психотерапию. Это помогает им выйти из изоляции, преодолеть тревожность и снова почувствовать уверенность в общении.

Как это работает: 5 шагов к партнерству?

Приглашаем клиники и бренды стоматологической продукции стать частью инициативы Re:Smile. Это партнерство, где каждый делает то, что умеет лучше всего, чтобы вернуть воинам здоровую улыбку.

Хотите стать партнером и помогать в восстановлении здоровья ветеранов, тогда:

1. Определите объем помощи, которую ваша команда готова предоставить;

2. Подпишите документы о сотрудничестве с ОО "Азов.Сопровождение";

3. Получите официальный статус Партнера Re:Smile;

4. Начните лечение бойца 12-й бригады "Азов";

5. Расскажите об этой истории вместе с командой Re:Smile, чтобы вдохновить других.

Становитесь частью команды, которая возвращает нашим защитникам чувство себя.




































