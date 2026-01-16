Про який біполярний світ марить Трамп: чому так захопився Гренландією

Гренландія може стати місцем військового протистояння між США і Данією. Білий дім опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х дуже символічну картинку з двома собачими упряжками (очевидно вони символізують корінне населення Гренландії), які стоять на роздоріжжі з двома вказівниками. Один вказівник показує на США, інший — на Росію та Китай. "Що ти вибереш, гренландець?", — підписали картинку у Білому домі. Про який біполярний світ може марити Трамп? Видання "Коментарі" з цими питанням звернулося до експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У Трампа є мрія про біполярність торгу і сфер впливу

Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Ганна Малкіна так прокоментувала ситуацію:

"Гренландія для США – це не “край світу”, а ключовий вузол безпеки Північної Атлантики й Арктики. Мова йде про раннє попередження про ракети, космічне спостереження, контроль повітряно-морських коридорів між Північною Америкою та Європою. Тому Гренландія дійсно критична для американської нацбезпеки. Однак Дональд Трамп вирішив вивести це питання в іншу площину, мотивуючи це тим, що Данія нібито не здатна стримати Росію чи Китай, а США “зможуть усе”, принижуючи союзника навіть жартом про “дві упряжки”. І це при тому, що на острові вже десятиліттями розміщена американська база, а правова рамка присутності США в Королівстві Данія та окремо в Гренландії давно існує".

Експерт продовжує, у своєму другому президентському терміні Трамп вирішив "перепакувати" складну геополітику в примітивну бінарну пастку: або США, або “Росія й Китай”.

"У такій рамці третій варіант, тобто суверенна воля самої Гренландії, домовленості в межах Королівства Данії та колективні механізми НАТО, просто стирається. Так народжується його мрія не про класичну біполярність Холодної війни, а про біполярність торгу і сфер впливу: США як “власник гарантій безпеки” проти злитого в одне опудало “Росія/Китай”, а союзники – радше декорація, яку можна змусити посунутись и не заважати "дорослим" вирішувати серйозні питання. При цьому самі датчани визнають: в Арктиці справді зростає конкуренція і Москва та Пекін поглиблюють активність, але перетворювати це на ультиматум “або США, або окупація” – це натягнута до пропагандистського формату логіка. Тому “військове протистояння США і Данії” як прямий сценарій малоймовірне, зате реальна інша небезпека: політична криза всередині НАТО, коли під соусом безпеки Вашингтон тестує межі тиску, підкріплюючи його переговорами, чутками про “ціну” острова та медійними символами, що замінюють правові аргументи емоційним шантажем", – прокоментувала Анна Малкіна.

Для Трампа не стільки важливе питання китайського впливу, скільки ресурсів

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун вважає, що у Дональда Трампа є острах, що реально, якщо не Сполучені Штати отримають стратегічний контроль над островом Гренландія, то над ним отримає контроль Китай або Росія. Більшою мірою, звичайно, Китай.

"Це спроба боротися за стратегічні ресурси у дуже мінливому і складному світі. Адже Трамп має розуміти, що Гренландія є частиною європейської країни, є частиною європейського континенту, умовно кажучи, географічно інакший зовсім регіон, але менша частина цього західного світу і яка знаходиться під контролем країни-члена НАТО і країни Європейського Союзу. Очевидно, що тут Трампу треба було йти іншим шляхом, говорячи про партнерство, говорячи про якісь спільні навчання, про посилення присутності там військ Сполучених Штатів, європейських країн та спроби опору якомусь там китайському впливу. Проте щось мені підказує, що, все ж таки, для Трампа не стільки важливе питання китайського впливу, скільки ресурсів, які потенційно у собі містить Гренландія у вигляді нафти, корисних копалин, подібних речей. Тому я думаю, що зараз Трамп на етапі цієї максимізації ставок та демонстрації того, що вони готові до будь-якого сценарію", – зазначив Максим Джигун.

На його думку, це дуже некорисний формат поведінки, який демонструє усім у світі, що єдності ні у НАТО, ні між Європою і штатами, і взагалі на західній півкулі немає.

"Тому Трамп відіграє цю партію після якої будь-які його пропозиції з приводу там збільшення стратегічної присутності, розробки корисних копалин, якогось там чергового фонду благополуччя на мільярди доларів виглядатимуть не так небезпечно для Данії і будь-яких інших країн, як це виглядає зараз", – зауважив політолог.

Підсумовуючи, Максим Джигун зауважив, що наразі ми спостерігаємо за інформаційною атакою та операцією після яких відбудуться наступні етапи.

