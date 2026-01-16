О каком биполярном мире грезит Трамп: почему так увлекся Гренландией

Гренландия может стать местом военного противостояния между США и Данией. Белый дом опубликовал на своей странице в соцсети Х очень символическую картинку с двумя собачьими упряжками (очевидно, они символизируют коренное население Гренландии), стоящими на перепутье с двумя указателями. Один указатель показывает на США, другой – на Россию и Китай. "Что ты выберешь, гренландец?", — подписали картинку в Белом доме. О каком биполярном мире может грезить Трамп? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

У Трампа есть мечта о биполярности торга и сферах влияния

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина так прокомментировала ситуацию:

"Гренландия для США – это не "край света", а ключевой узел безопасности Северной Атлантики и Арктики. Речь идет о раннем предупреждении о ракетах, космическом наблюдении, контроле воздушно-морских коридоров между Северной Америкой и Европой. Поэтому Гренландия действительно критична для американской нацбезопасности. Однако Дональд Трамп решил вывести этот вопрос в другую плоскость, мотивируя это тем, что Дания якобы не способна сдержать Россию или Китай, а США смогут все, унижая союзника даже в шутку о двух упряжках. И это при том, что на острове уже десятилетиями размещена американская база, а правовая рамка присутствия США в Королевстве Дания и в Гренландии отдельно существует".

Эксперт продолжает, в своем втором президентском сроке Трамп решил "перепаковать" сложную геополитику в примитивную бинарную ловушку: либо США, либо Россия и Китай.

"В такой рамке третий вариант, то есть суверенная воля самой Гренландии, договоренности в пределах Королевства Дании и коллективные механизмы НАТО просто стирается. Так рождается его мечта не о классической биполярности Холодной войны, а о биполярности торга и сфер влияния: США как "владелец гарантий безопасности" против слитного в одно чучело "Россия/Китай", а союзники — скорее декорация, которую можно заставить подвинуться и не мешать "взрослым" решать серьезные вопросы. При этом сами датчане признают: в Арктике действительно растет конкуренция и Москва, и Пекин углубляют активность, но превращать это в ультиматум "или США или оккупация" — это натянутая до пропагандистского формата логика. Поэтому "военное противостояние США и Дании" как прямой сценарий маловероятно, зато реальна другая опасность: политический кризис внутри НАТО, когда под соусом безопасности Вашингтон тестирует границы давления, подкрепляя его переговорами, слухами о "цене" острова и медийными символами, заменяющими правовые аргументы эмоциональным шантажом", — прокомментировала Анна Малкина.

Для Трампа не столько важен вопрос китайского влияния, сколько ресурсов

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун считает, что у Дональда Трампа есть страх, что реально, если не Соединенные Штаты получат стратегический контроль над островом Гренландия, то над ним получит контроль Китай или Россия. В большей степени, конечно, Китай.

"Это попытка бороться за стратегические ресурсы в очень меняющемся и сложном мире. Ведь Трамп должен понимать, что Гренландия является частью европейской страны, частью европейского континента, условно говоря, географически иной совсем регион, но меньшая часть этого западного мира и находящаяся под контролем страны-члена НАТО и страны Европейского Союза. Очевидно, что здесь Трампу нужно было идти другим путем, говоря о партнерстве, говоря о каких-то совместных учениях, об усилении присутствия там войск Соединенных Штатов, европейских стран и попытках сопротивления какому-либо китайскому влиянию. Однако что-то мне подсказывает, что все же для Трампа не столько важен вопрос китайского влияния, сколько ресурсов, которые потенциально в себе содержит Гренландия в виде нефти, полезных ископаемых, подобных вещей. Поэтому я думаю, что сейчас Трамп на этапе этой максимизации ставок и демонстрации того, что они готовы к любому сценарию", – сказал Максим Джигун.

По его мнению, это очень бесполезный формат поведения, демонстрирующий всем в мире, что единства ни у НАТО, ни между Европой и штатами и вообще на западном полушарии нет.

"Поэтому Трамп сыграет эту партию после которой любые его предложения по поводу там увеличения стратегического присутствия, разработки полезных ископаемых, какого-то очередного фонда благополучия на миллиарды долларов будут выглядеть не так опасно для Дании и любых других стран, как это выглядит сейчас", – отметил политолог.

Подытоживая, Максим Джигун отметил, что сейчас мы наблюдаем за информационной атакой и операцией, после которых состоятся следующие этапы.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп объяснил, зачем ему Гренландия: НАТО может потерять всякий смысл.



