Прийшли зміни: що зараз з землею під дачею Віктора Медведчука

Земельну ділянку під дачею проросійського політика Віктора Медведчука у Київській області офіційно повернули у державну власність.

Земля під дачею Віктора Медведчука

Йдеться про 24 гектари лісу в Обухівському районі, які були незаконно виведені з державної власності у 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента України. Тоді земельну ділянку було приватизовано з порушенням законодавства та змінено її цільове призначення без обов’язкового рішення Кабінету міністрів.

Саме відсутність урядового рішення стала ключовою юридичною підставою для повернення землі державі. У 2024 році суд ухвалив рішення про витребування ділянки у державну власність, визнавши її вибуття незаконним.

26 січня 2026 року право власності на цю земельну ділянку було офіційно зареєстровано за державою. Таким чином, актив, який протягом двох десятиліть перебував у приватному користуванні Медведчука, остаточно повернули під контроль України.

У дописі в Instagram Сабуров заявив, що не має наміру детально коментувати ситуацію, яка склалася, оскільки цим питанням займаються його юристи. Водночас він вирішив висловити особисту позицію щодо свого творчого шляху. Комік нагадав, що його кар’єра почалася 15 років тому в Єкатеринбурзі, а згодом продовжилася в Москві. За цей час, за його словами, він виступав у багатьох містах Росії, часто неодноразово, і всюди стикався з теплою та дружньою реакцією публіки. Сабуров заявив, що вдячний Росії за можливість творчого розвитку, становлення як артиста та формування великої багатонаціональної аудиторії — як у самій країні, так і за її межами.

