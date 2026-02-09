Прийшли зміни: що зараз з землею під дачею Віктора Медведчука

Рубрики
Ткачова Марія
Земельну ділянку під дачею проросійського політика Віктора Медведчука у Київській області офіційно повернули у державну власність.
Земля під дачею Віктора Медведчука
Йдеться про 24 гектари лісу в Обухівському районі, які були незаконно виведені з державної власності у 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента України. Тоді земельну ділянку було приватизовано з порушенням законодавства та змінено її цільове призначення без обов’язкового рішення Кабінету міністрів.
Саме відсутність урядового рішення стала ключовою юридичною підставою для повернення землі державі. У 2024 році суд ухвалив рішення про витребування ділянки у державну власність, визнавши її вибуття незаконним.
26 січня 2026 року право власності на цю земельну ділянку було офіційно зареєстровано за державою. Таким чином, актив, який протягом двох десятиліть перебував у приватному користуванні Медведчука, остаточно повернули під контроль України.