Пришли перемены: что сейчас с землей под дачей Виктора Медведчука

Земельный участок под дачей пророссийского политика Виктора Медведчука в Киевской области официально вернули в государственную собственность.
Речь идет о 24 гектарах леса в Обуховском районе, незаконно выведенных из государственной собственности в 2004 году, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента Украины. Тогда земельный участок был приватизирован с нарушением законодательства и изменено его целевое назначение без обязательного решения Кабинета министров.
Именно отсутствие правительственного решения стало ключевым юридическим основанием для возвращения земли государству. В 2024 году суд принял решение о истребовании участка в государственную собственность, признав его выбытие незаконным.
26 января 2026 право собственности на этот земельный участок было официально зарегистрировано за государством. Таким образом, актив, находящийся в течение двух десятилетий в частном пользовании Медведчука, окончательно вернули под контроль Украины.