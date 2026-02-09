logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пришли перемены: что сейчас с землей под дачей Виктора Медведчука
commentss НОВОСТИ Все новости

Пришли перемены: что сейчас с землей под дачей Виктора Медведчука

Землю под дачей Виктора Медведчука в Обуховском районе Киевщины официально вернули в государственную собственность

9 февраля 2026, 15:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Земельный участок под дачей пророссийского политика Виктора Медведчука в Киевской области официально вернули в государственную собственность.

Пришли перемены: что сейчас с землей под дачей Виктора Медведчука

Земля под дачей Виктора Медведчука

Речь идет о 24 гектарах леса в Обуховском районе, незаконно выведенных из государственной собственности в 2004 году, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента Украины. Тогда земельный участок был приватизирован с нарушением законодательства и изменено его целевое назначение без обязательного решения Кабинета министров.

Именно отсутствие правительственного решения стало ключевым юридическим основанием для возвращения земли государству. В 2024 году суд принял решение о истребовании участка в государственную собственность, признав его выбытие незаконным.

26 января 2026 право собственности на этот земельный участок было официально зарегистрировано за государством. Таким образом, актив, находящийся в течение двух десятилетий в частном пользовании Медведчука, окончательно вернули под контроль Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что комик Нурлан Сабуров впервые публично прокомментировал запрет на въезд в Россию после того, как он был выдворен из страны. Об этом сообщает издание Meduza.
В сообщении в Instagram Сабуров заявил, что не намерен детально комментировать сложившуюся ситуацию, поскольку этим вопросом занимаются его юристы. В то же время, он решил высказать личную позицию относительно своего творческого пути. Комик напомнил, что его карьера началась 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжилась в Москве. За это время, по его словам, он выступал во многих городах России, часто неоднократно, и повсюду сталкивался с теплой и дружеской реакцией публики. Сабуров заявил, что благодарен России за возможность творческого развития, становления как артиста и формирования большой многонациональной аудитории как в самой стране, так и за ее пределами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/prokuratura-povernula-u-vlasnist-derzavi-24-ga-lisu-nezakonno-vivedeni-dlya-rodini-medvedcuka
Теги:

Новости

Все новости