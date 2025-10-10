Приниження та вибачення Путіна перед Алієвим: що насправді за цим стоїть

Весь світ побачив недолугі вибачення Путіна перед Ільхамом Алієвим, коли російський президент хай і згадав про українські безпілотники, проте змушений був визнати, що у грудні 2024-го азербайджанський пасажирський літак був збитий саме російською ракетою ("уламками" від ракети). Путін буквально вичавлював з себе слова публічних вибачень і обіцянку покарати винних прямо на телекамери, у прямому ефірі. Чи можна те, що відбулося назвати дипломатичною перемогою Азербайджану і підтвердженням того, що Путін втрачає свій вплив? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Путін та Алієв

На Путіна можна тиснути

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок відразу зауважив, що дана заява Путіна – дуже показова. Експерт говорить, що справа у тому, що кейс по збитому літаку AZAL демонструє, що на Путіна можна тиснути, але цей тиск можна здійснювати не лише, завдячуючи даній ситуації чи позиції Алієва, а у нашій ситуації лише завдяки позиції України. Насправді ні.

"На мій погляд досягти такого успіху можна завдячуючи системному тиску на Путіна. По-перше, є своя специфічна особливість налагодження відносин між Азербайджаном і Москвою. Оскільки дуже багато азербайджанських олігархів мають свій бізнес у Москві і не лише у Москві. Дуже поширена діаспора азербайджанців і через них проходять величезні оборудки обналу, незаконні махінації. Мова йде про неймовірні кошти. Ці зв'язки дуже давні і їм уже десятки років. Другий фактор – все ж таки Азербайджан є ключовою артерією реалізації проекту, який називається "Північ-Південь", який веде до Індії. І Азербайджан може його заблокувати або не заблокувати. Тому Індія тут також ключове питання у тому, що Алієв займає позицію нібито, як переможця. І Путін вимушений йти на ці кроки, тому що він не хоче втратити цей ринок. Відносини Індії та Росії серйозно розвиваються. Це також відносини з Іраном у якого зараз відносини з Росією не найкращі, але, все ж таки, у цей проект було вкладено мільярд євро", – зазначив Валерій Клочок.

Він продовжує, третій фактор – це залежність Путіна від зовнішніх ринків збуту енергоносіїв. Це питання якраз газу. Тому що під маркою азербайджанського російський газ постачається через територію України до Європи.

"Європа у такий спосіб хоче продемонструвати, що вона змінюючи марку нафти, газу нібито зменшила або зовсім припинила залежність від російських енергоресурсів. Це обман. Тому для Путіна Азербайджан дуже важливий, як транзитер російського газу. Схема буде виглядати наступним чином: типу Азербайджан продає за кордон власний газ, який виробляє, а споживає російський. Те саме заявила вже й Туреччина. Звісно не варто забувати ще й про роль Алієва та Ердогана. Вони вже давно мають добрі стосунки. Це також мало вплив на Путіна", – зауважив співрозмовник порталу "Коментарі".

Підсумовуючи Валерій Клочок зауважив, що низка факторів, які склалися навколо відносин Азербайджану і Росії, змусили Путіна зробити такі заяви. І це дійсно дипломатична поразка Путіна. Але це не є виключно дипломатичною перемогою Алієва. Це система заходів, які показують приклад, що на Путіна можна тиснути. Те саме можна говорити і про Україну.

"Ми поки що не сформували такий арсенал тиску на Путіна, що стосується припинення російсько-української війни, але цей процес рухається у тому числі через ті помилки, які вчиняє Путін. На перший погляд може видаватися, що він має успіхи. Це дійсно так, через дронові атаки, кібератаки, диверсії у Європі, але Європу це змушує мобілізуватися проти Росії, розробляти комплекс заходів щодо протистояння російській агресії. Звідси заяви і про бойові дрони, і так далі… Путін психічно одержимий своїм пануванням і експансією східних регіонів Європи, а не лише України. Але Європа зараз не та, що була перед Другою світовою війною чи навіть після неї. Розуміння загроз є, як є й мобілізація європейського електорату, а відтак розуміння, що треба більше витрачати на оборонку – зростає", – констатував експерт.

Азербайджан продемонстрував, як виглядає зниження впливу Кремля

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що Путін таки вибачився у Алієва. Точніше визнав, що літак AZAL було збито ракетами російського ППО. Але типу не спеціально, а через "технічні проблеми" самої системи ППО.

"Фактично РФ зробила те, що Азербайджан вимагав спочатку – визнати. Тепер ймовірно буде компенсація від Кремля. Але найголовніше – вперше за довгий час Путін змушений перепрошувати. Ситуація для нього явно не зручна та не комфортна. Але вдіяти нічого не може. Пікірування з Азербайджаном загрожувало проблемам з експорту нафти, що боляче, і активнішому зближенню Баку та Києва, що ще болючіше", – зазначив експерт.

За його словами, Алієв був дуже задоволений. І всією своєю поведінкою демонстрував, хто на тій зустрічі головний, а хто прохач.

"Але найголовніше – інше. Азербайджан продемонстрував, як виглядає зниження впливу Кремля. І сталося це у Таджикистані. У державі Центральної Азії, де ще збереглося значну присутність РФ. Поки що збереглося. Алієв показав приклад, а вплив Кремля у регіоні стрімко зменшується. Відповідно, інші держави Центральної Азії рано чи пізно, але вимагатимуть до себе принаймні такого ж відношення", – зазначив Ігор Тишкевич.

