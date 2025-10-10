Унижение и извинения Путина перед Алиевым: что на самом деле за этим стоит

Весь мир увидел нелепые извинения Путина перед Ильхамом Алиевым, когда российский президент пусть и вспомнил об украинских беспилотниках, однако вынужден был признать, что в декабре 2024-го азербайджанский пассажирский самолет был сбит именно российской ракетой ("обломками" от ракеты). Путин буквально выжимал из себя слова публичных извинений и обещание наказать виновных прямо на телекамеры, в прямом эфире. Можно ли произошедшее назвать дипломатической победой Азербайджана и подтверждением того, что Путин теряет свое влияние? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

На Путина можно давить

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сразу заметил, что данное заявление Путина – очень показательно. Эксперт говорит, что дело в том, что кейс по сбитому самолету AZAL демонстрирует, что на Путина можно давить, но это давление можно оказывать не только, благодаря данной ситуации или позиции Алиева, а в нашей ситуации только благодаря позиции Украины. На самом деле нет.

"На мой взгляд, добиться такого успеха можно благодаря системному давлению на Путина. Во-первых, есть своя специфическая особенность налаживания отношений между Азербайджаном и Москвой. Поскольку очень многие азербайджанские олигархи имеют свой бизнес в Москве и не только в Москве. Очень распространена диаспора азербайджанцев и через них проходят огромные сделки обнала, незаконные махинации. Речь идет о невероятных средствах. Эти связи очень древние и им уже десятки лет. Второй фактор – все же Азербайджан является ключевой артерией реализации проекта, который называется "Север-Юг", ведущий в Индию. И Азербайджан может его заблокировать или не заблокировать. Поэтому Индия здесь также ключевой вопрос о том, что Алиев занимает позицию якобы как победителя. И Путин вынужден идти на эти шаги, потому что он не хочет потерять этот рынок. Отношения Индии и России серьезно развиваются. Это также отношения с Ираном, у которого сейчас отношения с Россией не лучшие, но, все же, в этот проект был вложен миллиард евро", – отметил Валерий Клочок.

Он продолжает, третий фактор – зависимость Путина от внешних рынков сбыта энергоносителей. Это вопрос как раз газа. Потому что под маркой азербайджанского российский газ поставляется через территорию Украины в Европу.

"Европа таким образом хочет продемонстрировать, что она изменяя марку нефти, газа якобы снизила или вовсе прекратила зависимость от российских энергоресурсов. Это обман. Поэтому для Путина Азербайджан очень важен как транзитер российского газа. Схема будет выглядеть следующим образом: типа Азербайджан продает за границу собственный производимый газ, а потребляет российский. То же заявила уже и Турция. Конечно, не стоит забывать еще и о роли Алиева и Эрдогана. Они уже давно имеют хорошие отношения. Это также оказало влияние на Путина", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Валерий Клочок, отметил, что ряд факторов, которые сложились вокруг отношений Азербайджана и России, заставили Путина сделать такие заявления. И это действительно дипломатическое поражение Путина. Но это не исключительно дипломатическая победа Алиева. Это система мер, показывающих пример, что на Путина можно давить. То же можно говорить и об Украине.

"Мы пока не сформировали такой арсенал давления на Путина, что касается прекращения российско-украинской войны, но этот процесс движется в том числе из-за тех ошибок, которые совершает Путин. На первый взгляд может показаться, что у него успехи. Это действительно так, из-за дроновых атак, кибератак, диверсий в Европе, но Европу это заставляет мобилизоваться против России, разрабатывать комплекс мер по противостоянию российской агрессии. Отсюда заявления и о боевых дронах, и так далее… Путин психически одержим своим господством и экспансией восточных регионов Европы, а не только Украины. Но Европа сейчас не та, что была перед Второй мировой войной или даже после нее. Понимание угроз есть, как есть и мобилизация европейского электората, а значит, понимание, что нужно больше тратить на оборонку – растет", – констатировал эксперт.

Азербайджан продемонстрировал, как выглядит снижение влияния Кремля

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что Путин таки попросил прощения у Алиева. Точнее признал, что самолёт AZAL был сбит ракетами российского ПВО. Но типа не специально, а из-за "технических проблем" самой системы ПВО.

"Фактически РФ сделала то, что Азербайджан требовал изначально – признать. Теперь вероятно будет компенсация от Кремля. Но самое главное – впервые за долгое время Путин вынужден извиняться. Ситуация для него явно не удобная и не комфортная. Но поделать ничего не может. Пикировка с Азербайджаном угрожала проблемам по экспорту нефти, что больно, и более активному сближению Баку и Киева, что ещё больнее", – отметил эксперт.

По его словам, Алиев был крайне доволен. И всем своим поведением демонстрировал, кто на той встрече главный, а кто проситель.

"Но самое главное – другое. Азербайджан продемонстрировал, как выглядит снижение влияния Кремля. И произошло это в Таджикистане. В государстве Центральной Азии, где ещё сохранилось существенное присутствие РФ. Пока сохранилось. Алиев показал пример, а влияние Кремля в регионе стремительно уменьшается. Соответственно, другие государства Центральной Азии рано или поздно, но будут требовать к себе, по крайней мере, такого же отношения", – отметил Игорь Тышкевич.

