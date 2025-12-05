Сьогодні, 5 грудня святий Миколай вже перетнув кордон України, щоб привітати дітлахів та дорослих зі святом у ніч на 6 грудня. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники надали докази, що святий Миколай вже в Україні

"Так-так, це не жарти. Щойно через пункт пропуску "Рава-Руська" прибув сам Святий Миколай – оформлений за всіма правилами прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону. Він уже на українській землі й готовий творити дива. А вже завтра, 6 грудня о 10:00, у пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Миколая. Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у справжню казку –святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для найменших мандрівників", – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що свято Миколая — це не просто солодощі під подушкою. Це момент, коли дитина справді очікує дива, а дорослі можуть м’яко торкнутися її мрій, підтримати віру у добро та магію. Нижче — сім ідей подарунків, які не просто порадують, а створять справжнє відчуття чарівності.

1. Іменний лист від Святого Миколая Персоналізований лист, написаний у магічному стилі, з теплими словами та похвалою за старання робить набагато більше, ніж будь-яка іграшка. Це доказ того, що Миколай “спостерігає”, пишається і вірить у дитину. Часто саме такі листи діти зберігають роками.

2. Набір для творчості “Створи диво сам” Дитина може зробити прикрасу, іграшку або навіть маленький світильник. Подарунки, які залучають до творчості, дарують відчуття власної магії: “Я сама створила це диво”. Такі набори надихають і розвивають фантазію.