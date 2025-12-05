Сегодня, 5 декабря, святой Николай уже пересек границу Украины, чтобы поздравить детей и взрослых с праздником в ночь на 6 декабря. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники предоставили доказательства, что святой Николай уже в Украине

"Да-да, это не шутки. Только через пункт пропуска "Рава-Русская" прибыл сам Святой Николай – оформленный по всем правилам пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда. Он уже на украинской земле и готов творить чудеса. А уже завтра, 6 декабря, в 10:00, в пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Николая. Все путешественники, которые будут пересекать границу на въезд в Украину, попадут в настоящую сказку – праздничная фотозона, добрый Николай и, конечно, подарки для самых маленьких путешественников", – отметили в ГПСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что праздник Николая – это не просто сладости под подушкой. Это момент, когда ребенок действительно ожидает чудеса, а взрослые могут мягко затронуть его мечты, поддержать веру в добро и магию. Ниже – семь идей подарков, которые не просто порадуют, а создадут истинное чувство обаяния.

1. Именное письмо от Святого Николая Персонализированное письмо, написанное в магическом стиле, с теплыми словами и похвалой за старание делает гораздо больше, чем любая игрушка. Это доказательство того, что Николай "наблюдает", гордится и верит в ребенка. Часто именно такие письма дети сохраняют годами.

2. Набор для творчества "Создай чудо сам" Ребенок может сделать украшение, игрушку или даже маленький светильник. Подарки, привлекаемые к творчеству, дарят ощущение собственной магии: "Я сама сотворила это чудо". Такие наборы вдохновляют и развивают фантазию.