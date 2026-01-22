logo_ukra

Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Президент України нагородив депутата Київської міської ради від фракції "Голос" та голову правління благодійного фонду "Дарничани" Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, передає УНН.

У документі зазначено, що нагороду присуджено "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку".

Григорій Маленко є засновником і головою правління БФ "Дарничани" з 2017 року. З 2020 року — депутат Київської міської ради та голова фракції "Голос". Також він є власником сервісу MediaMonitoringBot для моніторингу онлайн-ЗМІ України.

Благодійний фонд "Дарничани" — неприбуткова організація, що працює у Києві та надає допомогу соціально вразливим категоріям населення, зокрема людям літнього віку, людям з інвалідністю та багатодітним родинам.

Після початку повномасштабної війни фонд зосередився на гуманітарній та матеріально-технічній підтримці в умовах воєнного стану. З 2022 року команда фонду, зокрема, передавала в Україну карети швидкої допомоги, пожежні автомобілі та пікапи.

Взимку 2023 року в межах співпраці з Тайванем команда фонду передала Києву 14 генераторів сумарною потужністю близько 5,8 МВт, які використовують для забезпечення електроживлення районних і квартальних котелень у Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському районах та в центральній частині міста.



