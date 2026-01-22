logo

Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" ІІІ степени
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" ІІІ степени



22 января 2026, 19:03
Автор:
Ткачова Марія

Президент Украины наградил депутата Киевского городского совета от фракции "Голос" и председателя правления благотворительного фонда "Дарничане" Григория Маленко орденом "За заслуги" ІІІ степени. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства , передает УНН .



Депутат Киевсовета Григорий Маленко

В документе отмечено, что награда присуждена "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, выраженные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональной обязанности".

Григорий Маленко является основателем и председателем правления БФ "Дарничане" с 2017 года. С 2020 года — депутат Киевского городского совета и глава фракции "Голос". Также он владелец сервиса MediaMonitoringBot для мониторинга онлайн-СМИ Украины.

Благотворительный фонд "Дарничане" — неприбыльная организация, работающая в Киеве и оказывающая помощь социально уязвимым категориям населения, в частности людям пожилого возраста, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

После начала полномасштабной войны фонд сосредоточился на гуманитарной и материально-технической поддержке в условиях военного положения. С 2022 года команда фонда передавала в Украину кареты скорой помощи, пожарные автомобили и пикапы.

Зимой 2023 г. в рамках сотрудничества с Тайванем команда фонда передала Киеву 14 генераторов суммарной мощностью около 5,8 МВт, которые используют для обеспечения электропитания районных и квартальных котельных в Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском районах и в центральной части города.



