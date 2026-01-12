Президент Аргентини зробив заяву щодо війни в Україні: чому це важливо

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що готовий приїхати до України, аби особисто висловити підтримку президентові Володимиру Зеленському. Про це аргентинський лідер сказав в інтерв’ю телеканалу CNN, відповідаючи на запитання щодо можливого візиту до Києва, інформує Clash Report.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей. Фото: з відкритих джерел

"Я із задоволенням відвідав би Україну, щоб підтримати президента Зеленського", — акцентував Мілей.

Президент також зазначив, що між ним та главою української держави склалися теплі особисті взаємини.

"Я захоплююся Зеленським і маю до нього особливу прихильність", — додав президент Аргентини.

"Аргентиною було прийняте рішення надіслати зброю для України, про це у рамках конгресу правих сил Латинської Америки в Бразилії заявив міністр оборони країни Луїс Альфонсо Петрі."

"У минулому Аргентина обмінювалася обіймами з Венесуелою, Кубою та Іраном, а тепер ми робимо це з країнами, які борються за своє виживання", — сказав міністр оборони.

За його словами, Аргентина вирішила подати заявку на вступ до НАТО, а також закупити бойові літаки F-16 замість китайських машин. Окрім того, додав міністр, було також прийнято рішення надати допомогу Україні, надіславши їй зброю, яка необхідна для ведення війни з Росією.

"Президент Аргентини все ж віддає перевагу союзам з "країнами, які захищають свободу". До цих країн входять Сполучені Штати та Ізраїль, його Мілей відвідав нещодавно, а також Україна, яка отримала від Аргентини вертольоти російського виробництва."




