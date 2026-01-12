Президент Аргентины сделал заявление о войне в Украине: почему это важно

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что готов приехать в Украину, чтобы лично выразить поддержку президенту Владимиру Зеленскому. Об этом аргентинский лидер сказал в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможном визите в Киев, сообщает Clash Report.

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: из открытых источников

"Я бы с удовольствием посетил Украину, чтобы поддержать президента Зеленского", — акцентировал Милей.

Президент также отметил, что между ним и главой украинского государства сложились теплые личные отношения.

"Я восхищаюсь Зеленским и имею к нему особое расположение", — добавил президент Аргентины.

Аргентиной было принято решение прислать оружие для Украины, об этом в рамках конгресса правых сил Латинской Америки в Бразилии заявил министр обороны страны Луис Альфонсо Петри.

"В прошлом Аргентина обменивалась объятиями с Венесуэлой, Кубой и Ираном, а теперь мы делаем это со странами, борющимися за свое выживание", — сказал министр обороны.

По его словам, Аргентина решила подать заявку на вступление в НАТО, а также закупить боевые самолеты F-16 вместо китайских машин. Кроме того, добавил министр, было также принято решение оказать помощь Украине, прислав ей оружие, необходимое для ведения войны с Россией.

Президент Аргентины все же предпочитает союзы с "странами, защищающими свободу". В эти страны входят Соединенные Штаты и Израиль, его Милей посетил недавно, а также Украина, получившая от Аргентины вертолеты российского производства.




