Прес-служби про це не повідомлять: ЗМІ дізналися, про що насправді говорили Трамп та Зеленський
Прес-служби про це не повідомлять: ЗМІ дізналися, про що насправді говорили Трамп та Зеленський

Axios пише про те, що Трамп і Зеленський говорили саме про постачання Tomahawk до України

11 жовтня 2025, 17:55
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Саме ця тема стала ключовою. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Axios".

Прес-служби про це не повідомлять: ЗМІ дізналися, про що насправді говорили Трамп та Зеленський

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на два поінформовані джерела, видання зазначає, що президент Трамп обговорив з президентом Зеленським можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

У публікації йдеться, що Tomahawk дасть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Українська сторона вважає, що така зброя допоможе змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Джерела не почали розголошувати подробиць про те, що остаточне рішення про постачання ракет вже прийнято.

За словами одного з джерел, розмова президентів тривала приблизно 30 хвилин. Володимир Зеленський у своїй заяві назвав його "дуже позитивним та продуктивним".

Президент України привітав Трампа з мирною угодою у Газі та зазначив, що якщо цю війну вдалося припинити, "тоді, безумовно, можна зупинити й інші війни, зокрема війну з Росією".

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили удари Росії щодо української енергетики та можливості посилення системи ППО. Про це йдеться у заяві глави держави.

Зеленський також розповів, що під час розмови поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці.

"Завдяки готовності підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО та домовленості, які ми готуємо з цього приводу. Є добрі варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", — зазначив глава держави.




Джерело: https://www.axios.com/2025/10/11/zelensky-trump-tomahawk-missiles-ukraine
