Пресс-службы об этом не сообщат: СМИ узнали, о чем на само деле говорили Трамп и Зеленский

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Именно эта тема стала ключевой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на двух осведомленных источников издание отмечает, что президент Трамп обсудил с президентом Зеленским возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

В публикации говорится, что Tomahawk дадут Украине возможность нанести удар глубоко внутри России, в частности по Москве. Украинская сторона считает, что такое оружие поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Источники не стали разглашать подробности о том, что окончательное решение о поставках ракет уже принято.

По словам одного из источников, разговор президентов длился приблизительно 30 минут. Владимир Зеленский в своем заявлении назвал его "очень позитивным и продуктивным".

Президент Украины поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе и отметил, что если эту войну удалось прекратить, "тогда, безусловно, можно остановить и другие войны, в частности войну с Россией".

Зеленский также рассказал, что во время разговора проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", — отметил глава государства.



