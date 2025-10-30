logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Працівник Apple змінив своє ім’я: воно було схоже на назву компанії-конкурента
commentss НОВИНИ Всі новини

Працівник Apple змінив своє ім’я: воно було схоже на назву компанії-конкурента

Колишній співробітник Apple пояснив, чому вирішив змінити прізвище та почати нове життя.

30 жовтня 2025, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній співробітник компанії Apple Сам Сунг (Sam Sung) у 2012 році став інтернет-мемом через своє ім’я, яке майже ідентичне бренду головного конкурента американського техногіганта — Samsung. Однак після такої слави чоловік вирішив змінити своє ім’я.

Працівник Apple змінив своє ім’я: воно було схоже на назву компанії-конкурента

Сам Сунг. Фото з відкритих джерел

На початку 2010-х років Сам Сунг працював фахівцем у магазині Apple у канадському Ванкувері. Його ім’я виглядало цілком звичайно, доки один із клієнтів не опублікував в інтернеті фото його службової візитки. На ній поряд із логотипом Apple був підпис Sam Sung, що майже відповідало назві головно конкурента компанії Samsung.

Цей курйоз миттєво став вірусним та розійшовся соцмережами. Сам Сунг тоді злякався, що його можуть звільнити з компанії. У Apple вирішили тимчасово усунути працівника від роботи з клієнтами, а співробітникам заборонили підтверджувати, що така людина існує в компанії. Крім того, візитки з ім’ям Сам Сунг  вилучили, а компанія попросила чоловіка не коментувати інцидент.

Працівник Apple змінив своє ім’я: воно було схоже на назву компанії-конкурента - фото 2

Візитівка працівника компанії Apple Сам Сунга 

Ажіотаж тривав кілька місяців, після чого історія стихла. У 2013 році Сам Сунг звільнився з Apple, а згодом вирішив обернути курйозний випадок на добру справу. Він виставив свою фірмову форму Apple та візитку на благодійний аукціон. Виручені 2 500  доларів він передав у фонд допомоги дітям.

"Це був мій спосіб перетворити незручний момент на щось хороше", — пояснив він.

Пізніше Сам Сунг почав кар’єру у сфері HR та вирішив остаточно позбутися небажаних асоціацій із брендом Samsung. Він змінив прізвище і замість Сам Сунг став Сам Струан, на честь місця у Шотландії, яке йому подобається.

"Я не хотів бути відомим як інтернет-жарт. Дослідження показують, що ім’я може впливати на кар’єрні можливості. Нове ім’я дало мені спокій", — пояснив своє рішення чоловік.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найдовше ім'я та прізвище в Україні. Чоловік змінив своє ім’я на 98 літер.

Також "Коментарі" писали, що чоловік відмовився від по батькові та взяв по матері.



Джерело: https://www.businessinsider.com/sam-sung-goes-viral-why-changed-name-after-apple-fame-2025-10
