Работник Apple изменил свое имя: оно походило на название компании-конкурента

Бывший сотрудник компании Apple Сам Сунг (Sam Sung) в 2012 году стал интернет-мемом из-за своего имени, которое почти идентично бренду главного конкурента американского техногиганта 0 Samsung. Однако после такой славы мужчина решил изменить свое имя.

Сам Сунг. Фото из открытых источников

В начале 2010-х Сам Сунг работал специалистом в магазине Apple в канадском Ванкувере. Его имя выглядело совершенно обычно, пока один из клиентов не опубликовал в интернете фото его служебной визитки. На ней рядом с логотипом Apple была подпись Sam Sung, что почти соответствовало названию главного конкурента компании Samsung.

Этот курьез мгновенно стал вирусным и разошелся соцсетями. Сам Сунг тогда испугался, что его могут уволить из компании. В Apple решили временно отстранить работника от работы с клиентами, а сотрудникам запретили подтверждать, что такой человек существует в компании. Кроме того, визитки с именем Сам Сунг изъяли, а компания попросила мужчину не комментировать инцидент.

Визитка работника компании Apple Сам Сунга

Ажиотаж длился несколько месяцев, после чего история стихла. В 2013 году Сам Сунг уволился из Apple, а впоследствии решил обратить курьезный случай на доброе дело. Он выставил свою фирменную форму Apple и визитку на благотворительный аукцион. Вырученные 2500 долларов он передал в фонд помощи детям.

"Это был мой способ превратить неудобный момент в нечто хорошее", — объяснил он.

Позже Сам Сунг начал карьеру в сфере HR и решил окончательно избавиться от нежелательных ассоциаций с брендом Samsung. Он сменил фамилию и вместо Сам Сунг стал Сам Струан, в честь места в Шотландии, которое ему нравится.

"Я не хотел быть известным как интернет-шутка. Исследования показывают, что имя может влиять на карьерные возможности. Новое имя оставило меня в покое", — объяснил свое решение мужчина.

